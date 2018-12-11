Взяли паузу для подготовки. В Ленинском райсуде прошли прения по делу Станислава Фролова, который на протяжении практически двух лет поставлял в различные соцучреждения спред под видом сливочного масла. После того как гособвинитель назвал возможный размер срока для подсудимого, сторона защиты попросила суд дать время, для того чтобы более тщательно подготовиться к своему выступлению. За ходом судебного процесса следил Константин Миронов.

Взяли паузу для подготовки. В Ленинском райсуде прошли прения по делу Станислава Фролова, который на протяжении практически двух лет поставлял в различные соцучреждения спред под видом сливочного масла. После того как гособвинитель назвал возможный размер срока для подсудимого, сторона защиты попросила суд дать время, для того чтобы более тщательно подготовиться к своему выступлению. За ходом судебного процесса следил Константин Миронов.Предприниматель Станислав Фролов в зале суда заметно нервничает. Неудивительно, ведь ему грозит реальный срок лишения свободы. Почти 2 года Фролов по госконтрактам поставлял в больницы, роддома, школы и детсады сливочное масло, несоответствующее требованиям ГОСТа. То есть, по факту, спред. В процессе следствия, представители Следкома распространяли информацию и о том, что нашли на складе предпринимателя аппараты для переупаковки продуктов, новые этикетки и продукты, которые хранились ненадлежащим образом. К слову, у Фролова есть семья: жена и двое детей. И гипотетически, если они посещали образовательные учреждения, куда их папа поставлял продукты, то вместо сливочного масла и в их каши тоже мог попасть спред. Сегодня в зале суда и супруга Фролова, которая считает, что от действий ее мужа никто не пострадал.Дария Фролова, супруга подсудимого: "Я надеюсь, что у нас папа и муж останется дома. Так как всё возмещено, он не какой-то там злостный нарушитель. Никто не пострадал от его действий. Где-то, кто-то, может быть, не досмотрел, но товар был куплен, на всё есть документы, на всё есть декларации. Я считаю, что человек должен остаться на свободе".У гособвинителя другие данные. Своими действиями Фролов нанес ущерб государству на сумму свыше 6 миллионов рублей. Весь ущерб подсудимый уже возместил. И теперь дело рассматривается в особом порядке. Это значит, подсудимый может получить не более шести с половиной лет - это две трети от максимального срока, предусмотренного статьей. Учитывая все обстоятельства, гособвинитель запросила для Фролова даже меньше, чем позволяет статья.Наталья Сатарова, гособвинитель: "На основании изложенного, прошу суд признать Фролова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации, за которое назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно".При этом у подсудимого на данный момент арестованы счета и имущество. Арест будет снят после того, как Фролов оплатит штраф. Но это, оговоримся, требование прокурора. К чему приговорит суд Фролова, пока неизвестно. Ясно лишь, что если подсудимого отправят за решетку, то в этот срок будет засчитано время, проведенное под стражей и под домашним арестом. Сторона защиты, услышав выступление гособвинителя, попросила суд дать дополнительное время, чтобы основательно подготовиться к своему выступлению. Также стало известно, что Фролов оспорил в арбитражном суде решения Роспотребнадзора о некачественном товаре, который реализовывали фирмы подсудимого.Иван Филичкин, представитель подсудимого: "Фролов не отвечает за качество товара на микробиологическом уровне – это ответственность только производителя. И второе, что у нас немаловажно в решениях суда. Значит, данные заключения, которые были приведены Роспотребнадзором, они установили, что отсутствует угроза жизни и здоровью граждан, то есть это принципиальный момент".Представители Фролова отметили, что фирмы, с которыми были заключены госконтракты, никогда не поставляли просроченный продукт, не соответствующий заявленным ГОСТам – да, но всегда свежий. Более того, по словам супруги Фролова, даже когда ее муж перестал заниматься поставками продуктов в соцучреждения, некоторые из его бывших клиентов напрямую заключили договоры с поставщиками на то же самое масло не по ГОСТу.