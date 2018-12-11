Неизвестные злоумышленники устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.

Неизвестные злоумышленники устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.Как передает ТАСС, об этом общественность известили в информационно-просветительском отделе УПЦ.Клирик храма, иерей Георгий Гичка рассказал, что храм, который признан памятником архитектуры XIX века, тушили пожарные и прихожане. По его словам, сгорели двери церкви и оказались повреждены росписи стен.Он подчеркнул, что полиция посоветовала ему не распространяться о поджоге, поскольку это еще больше усложнит ситуацию для священников Украинской православной церкви, на которых государство может наложить штраф за нарушение требования пожарной безопасности.После того, как в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриархата и непризнанным Киевским патриархатом. Священники и прихожане УПЦ регулярно совершаются нападения, осквернения и поджоги храмов стали регулярным явлением.