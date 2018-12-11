Виталий Лоханков из подмосковной Электростали пытается доказать, что он не покойник. 14 лет назад родная тетя объявила Виталия мертвым, и в результате он лишился своего жилья. В Прямом эфире Виталий встретился с тетей, которая считает его самозванцем, и рассказал, где он был все эти годы.

48-летний Виталий Лоханков из подмосковной Электростали пытается доказать, что он – не "покойник". 14 лет назад родная тетя признала Виталия мертвым. В результате он лишился своего жилья.В квартире, где Лоханков был прописан, живут другие люди, которые не пускают его на порог.В "Прямом эфире" Виталий встретился со своей тетей Валентиной Касаткиной, чтобы выяснить отношения и доказать, что он не самозванец.Виталий показывает свидетельство о "своей смерти", в котором сказано, что после страшной автокатастрофы он "умер" 7 июля 2004 года от множественных переломов костей скелета и повреждения внутренних органов.В 2006-м родственники – тетя и двоюродный брат — "опознали" Виталия по фото трупа и признали умершим.При этом Виталий не понимает, как тетя могла его опознать, поскольку в последний раз они виделись, когда Лоханкову было 10 лет.После смерти его матери тетя присматривала за квартирой, потом ее сын Олег – двоюродный брат Виталия – жил в ней. Когда Лоханкова признали умершим, в наследство вступил Олег, а затем "продал" квартиру своей матери.Но вскоре и он ушел из жизни, а тетя Виталия продала квартиру другим людям.Касаткина мужчине не верит - считает, что он самозванец. Виталий же рассказывает о причинах, по которым не появлялся в родном городе 14 лет, и объясняет, как внезапно узнал о своей "смерти".Где он был все эти годы, почему не интересовался своей недвижимостью и как узнал о том, что он "умер"? Кто в этой истории мошенник, и узнают ли своего отца и мужа дочь и жена Лоханкова, которые не видели его 14 лет, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".