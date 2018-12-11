Проверки проводит антинаркотическая комиссия

Проверки проводит антинаркотическая комиссияВо Владимире продолжаются рейды «по поиску» несовершеннолетних подростков, которые отдыхают в общественных местах после 23:00. Проверки проводит антинаркотическая комиссия совместно с полицейскими и активистами.На днях, по инициативе подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД, рейдеры прошлись по местным кальянным. Сразу несколько подобных заведений города заинтересовали проверяющих.Но, к счастью полиции, ни в одной из кальянных не было ни одного несовершеннолетнего владимирца. Внезапные проверки будут продолжены.