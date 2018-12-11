Концовка истории о правоохранителях элитного московского района не обошлась без сюрпризов. 11 декабря на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER вышла последняя серия четвертого сезона сериала Полицейский с Рублевки.

Концовка истории о правоохранителях элитногомосковского района не обошлась без сюрпризов. 11 декабря на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER вышла последняясерия четвертого сезона сериала "Полицейскийс Рублевки".На протяжении сезонаработники отдела полиции страны "Барвиха-Северное" пытались пойматьпироманьяка. Преступник оставлял только одну зацепку: огромную букву "М". Ее злоумышленникрисовал на каждом новом месте преступления.За поимку злодея взялисьсразу две следственные группы. В первую вошли Володя Яковлев (СергейБурунов) и Мухич (Роман Попов).Членами второй группы стали Гриша Измайлов (АлександрПетров) и Алиса Рыбкина (Рина Гришина). Полицейскиетрудились круглые сутки. Мухич выяснил, что загадочная "М" означает Мориарти, атакже предугадал некоторые шаги преступника, пишет .В то же время стражам порядкапришлось вызволять Яковлева из мест не столь отдаленных. Его задержали поподозрению в мошенничестве. Но вскоре становится ясно, что дело шито белыминитками. Помочь Яковлеву в "Полицейском с Рублевки" вызывается Ника (АлександраБортич).Параллельно в сериале разворачивается любовная линия. Кристина (СофияКаштанова) знакомится со стоматологомМаксимом. В какой-то момент она понимает, что именно такого мужчину искала всюжизнь.Гриша и Алена (ТатьянаБабенкова) понимают, чтовсе-таки хотят быть вместе. Но рядом с Измайловым постоянно находится Рыбкина,которая с ним флиртует. Ника решает прибегнуть к крайним мерам, чтобы убратьАлису из их с братом жизни.Ника нанимает людей,которые похищают Рыбкину и привозят ее в подвал, где ее пытают. В итогеИзмайлов в "Полицейском в Рублевки" спасает Алису от смерти, а сестру – отнаказания за убийство. Позже становится известно, что Ника беременна.Освободив Яковлева иззаточения, работники "Барвиха-Северное" в "Полицейском в Рублевки" возвращаютсяк расследованию дела. В финале преступник сам решает выйти из тени.Оказалось, что Мухич всостоянии алкогольного опьянения и трезвый Мухич – это два совершенно разныхчеловека. Пьяный Мухич рассказывает Измайлову, что все дело с Мориартиподстроил он. Гриша рассказывает всем о раздвоении личности их коллеги, иработники "Барвиха-Северное" решают, что сдавать Мухича они не будут ивыдают за преступника Максима.Возможно, продолжение поклонники сериала увидят в фильме "Полицейский сРублевки. Новогодний беспредел", который выйдет в широкий прокат уже 20 декабря.