Концовка истории о правоохранителях элитного
московского района не обошлась без сюрпризов. 11 декабря на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER вышла последняя
серия четвертого сезона сериала Полицейский
с Рублевки.
Концовка истории о правоохранителях элитного
московского района не обошлась без сюрпризов. 11 декабря на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER вышла последняя
серия четвертого сезона сериала "Полицейский
с Рублевки".
На протяжении сезона
работники отдела полиции страны "Барвиха-Северное" пытались поймать
пироманьяка. Преступник оставлял только одну зацепку: огромную букву "М". Ее злоумышленник
рисовал на каждом новом месте преступления.
За поимку злодея взялись
сразу две следственные группы. В первую вошли Володя Яковлев (Сергей
Бурунов) и Мухич (Роман Попов).
Членами второй группы стали Гриша Измайлов (Александр
Петров) и Алиса Рыбкина (Рина Гришина). Полицейские
трудились круглые сутки. Мухич выяснил, что загадочная "М" означает Мориарти, а
также предугадал некоторые шаги преступника, пишет .
В то же время стражам порядка
пришлось вызволять Яковлева из мест не столь отдаленных. Его задержали по
подозрению в мошенничестве. Но вскоре становится ясно, что дело шито белыми
нитками. Помочь Яковлеву в "Полицейском с Рублевки" вызывается Ника (Александра
Бортич).
Параллельно в сериале разворачивается любовная линия. Кристина (София
Каштанова) знакомится со стоматологом
Максимом. В какой-то момент она понимает, что именно такого мужчину искала всю
жизнь.
Гриша и Алена (Татьяна
Бабенкова) понимают, что
все-таки хотят быть вместе. Но рядом с Измайловым постоянно находится Рыбкина,
которая с ним флиртует. Ника решает прибегнуть к крайним мерам, чтобы убрать
Алису из их с братом жизни.
Ника нанимает людей,
которые похищают Рыбкину и привозят ее в подвал, где ее пытают. В итоге
Измайлов в "Полицейском в Рублевки" спасает Алису от смерти, а сестру – от
наказания за убийство. Позже становится известно, что Ника беременна.
Освободив Яковлева из
заточения, работники "Барвиха-Северное" в "Полицейском в Рублевки" возвращаются
к расследованию дела. В финале преступник сам решает выйти из тени.
Оказалось, что Мухич в
состоянии алкогольного опьянения и трезвый Мухич – это два совершенно разных
человека. Пьяный Мухич рассказывает Измайлову, что все дело с Мориарти
подстроил он. Гриша рассказывает всем о раздвоении личности их коллеги, и
работники "Барвиха-Северное" решают, что сдавать Мухича они не будут и
выдают за преступника Максима.
Возможно, продолжение поклонники сериала увидят в фильме "Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел", который выйдет в широкий прокат уже 20 декабря.