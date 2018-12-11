Президент Украины Петр Порошенко проинформировал мировую общественность, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал мировую общественность, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter, подчеркнув, что Киев решительно рвет со своим "колониальным прошлым" и переориентируется на Запад.Непродовження Договору про дружбу, спЁвробЁтництво Ё партнерство мЁж Україною Ё РФ слЁд розглядати не як епЁзод, а як частину нашої стратегЁї на остаточний розрив з колонЁальним минулим Ё переорЁєнтацЁю на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.7 декабря данное решение поддержали 277 депутатов Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов.Данный договор о стратегическом сотрудничестве двух стран был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. После ратификации документ вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.