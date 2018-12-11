Президент Украины Петр Порошенко своими действиями лишил Незалежную
права судоходства в Азовском море, уверен политолог Алексей Чеснаков.
Эксперт пояснил, что поскольку Киев выходит из Договора о дружбе с
Москвой, то автоматически теряют силу и соглашение по Азовскому морю и
Керченскому проливу.
Президент Украины Петр Порошенко своими действиями лишил Незалежную
права судоходства в Азовском море, уверен политолог Алексей Чеснаков.
Эксперт пояснил, что поскольку Киев выходит из Договора о дружбе с
Москвой, то автоматически теряют силу и соглашение по Азовскому морю и
Керченскому проливу.
Политолог отметил, что действия Порошенко затруднят и без того непростые переговоры Москвы и киева о нормализации обстановки в Азовском море и Керченском проливе. В своем телеграм-канале Чеснаков
отметил, что договор является основой для целой системы соглашений, и
действия Киева разрушают эту нормативно-правовую конструкцию.
Аналитик
напомнил, что в преамбуле Договора об Азовском море и Керченском
проливе сказано, что Россия и Украина при его заключении руководствуются
положениями Договора о дружбе. “Теперь, когда Украина выходит из
Договора о дружбе, Договор об Азовском море и Керческом проливе лишается своей юридической основы, правового и политического источника", – подчеркнул Чеснаков.
Таким образом, резюмировал эксперт, Незалежная сама себя лишает права свободного судоходства в акватории Азова и районе Керченского пролива.
Договор
о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был
заключен в 1997 году. Соглашение определяет главные принципы отношений
двух стран. Договор предполагает отказ от заключения соглашений с
третьими государствами, направленных друг против друга, а также
использование территории для военнослужащих других стран, которые могут
нанести ущерб одной из сторон договора.
Кроме
того, документ предусматривает создание общего экономического
пространства России и Украины, соблюдение прав национальных, культурных и
религиозных меньшинств. В частности, Москва и Киев должны создавать
равные возможности для изучения русского и украинского языков.
Накануне президент Незалежной
подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве. Официально действие соглашения будет прекращено 1 апреля
2019 года.