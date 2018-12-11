Президент Украины Петр Порошенко своими действиями лишил Незалежную права судоходства в Азовском море, уверен политолог Алексей Чеснаков. Эксперт пояснил, что поскольку Киев выходит из Договора о дружбе с Москвой, то автоматически теряют силу и соглашение по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Президент Украины Петр Порошенко своими действиями лишил Незалежнуюправа судоходства в Азовском море, уверен политолог Алексей Чеснаков.Эксперт пояснил, что поскольку Киев выходит из Договора о дружбе сМосквой, то автоматически теряют силу и соглашение по Азовскому морю иКерченскому проливу.Политолог отметил, что действия Порошенко затруднят и без того непростые переговоры Москвы и киева о нормализации обстановки в Азовском море и Керченском проливе. В своем телеграм-канале Чеснаковотметил, что договор является основой для целой системы соглашений, идействия Киева разрушают эту нормативно-правовую конструкцию.Аналитикнапомнил, что в преамбуле Договора об Азовском море и Керченскомпроливе сказано, что Россия и Украина при его заключении руководствуютсяположениями Договора о дружбе. “Теперь, когда Украина выходит изДоговора о дружбе, Договор об Азовском море и Керческом проливе лишается своей юридической основы, правового и политического источника", – подчеркнул Чеснаков.Таким образом, резюмировал эксперт, Незалежная сама себя лишает права свободного судоходства в акватории Азова и районе Керченского пролива.Договоро дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной былзаключен в 1997 году. Соглашение определяет главные принципы отношенийдвух стран. Договор предполагает отказ от заключения соглашений стретьими государствами, направленных друг против друга, а такжеиспользование территории для военнослужащих других стран, которые могутнанести ущерб одной из сторон договора.Крометого, документ предусматривает создание общего экономическогопространства России и Украины, соблюдение прав национальных, культурных ирелигиозных меньшинств. В частности, Москва и Киев должны создаватьравные возможности для изучения русского и украинского языков.Накануне президент Незалежнойподписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве ипартнерстве. Официально действие соглашения будет прекращено 1 апреля2019 года.