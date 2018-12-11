Когда казалось бы разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года.

Когда казалось бы разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года.Бизнесвумен и меценат Ляна Фридман выступила с обличающим интервью, в котором рассказала тайную сторону брака Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, счастливая жизнь молодоженов – не более чем спектакль.На самом деле муж с женой не живут вместе, подчеркнула Ляна Фридман. Однако зачем именно был зарегистрирован этот брак, сама бизнесвумен не понимает.Тренер счастья Ирина Фалькао специально для "Дни.ру" решила проанализировать, какие факторы мешают личному счастью балерины Анастасии Волочковой. Действительно, как ни тянет 42-летняя красотка свои неподражаемые шпагаты, как не радует поклонников снимками из купели или с океанского побережья, а, констатируют язвительные поклонники, сильное мужское плечо рядом с ней не задерживается.В такой ситуации, считает эксперт, ничего удивительного нет. Ведь красота, талант и успех не гарантируют любви. Однакот помочь побороть это "проклятие" может отказ от сексуальных провокаций и других излишеств.В Сети появились фотографии со съемок нового выпуска программы "Модный приговор" на Первом канале. На одном из снимков видно, как ведущий шоу историк моды Александр Васильев схватил телеведущую Юлию Барановскую за грудь, а та в ответ только широко открыла рот и поджала одну ногу.Внимательных комментаторов, однако, оказалось не так-то просто провести. Они быстро сообразили, что стали свидетелями не грязных домогательств на рабочем месте, а всего лишь невинной шутки.В прессу просочилась информация о том, что телеведущая Ксения Собчак якобы ушла от своего мужа актера Максима Виторгана в режиссеру Константину Богомолову. По информации СМИ, пока супруга крутит любовь с другим, обманутый муж сидит дома и воспитывает сына. И продолжается такая ситуация уже третий месяц.Более того, журналисты даже называют причину разрыва. Дескать, Максим Виторган оказался далеко не гигантом в постели. Отметим, Ксения Собчак и ее муж слухи и сплетни о своем разрыве не комментируют. Предыдущий же вброс о том, что ведущая ждет второго ребенка, оказался выдумкой журналистов.Ретивая супруга принца Гарри Меган Маркл в очередной раз нашла чем удивить народ и возмутить королевский двор. Как обычно, речь идет о нарушении протокола.Бывшая актриса неожиданно появилась на церемонии вручения The Fashion Awards. Это стало грубым нарушением регламента, за соблюдением которого самым внимательным образом следит Елизавета II.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года, читайте в и специальных .