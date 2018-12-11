В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной у рта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду Голубого огонька – по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая по праву получила почетное место на новогоднем вечере звезд.

В Сети разгорелась жаркаядискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной урта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду "Голубогоогонька" – по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая поправу получила почетное место на новогоднем вечере звезд.К обсуждению присоединился членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян. Общественник не ожидал, что его прошлогодний протест, призывающийтелевизионщиков пересмотреть формат однообразных новогодних"огоньков", возымеет обратный эффект."Давайте отмотаем историюна несколько шагов назад и вернемся в январь 2017 года. Если бы я знал, что в"Голубые огоньки" на смену Пугачевой придет Бузова, то я ни за что быне написал ту резонансную петицию. Потому что ставить рядом Пугачеву и Бузову,мне кажется, даже противоестественно", – рассудил Манукян.По словам эксперта, на Олимпероссийского шоу-бизнеса есть только одна звезда достойная особого отношения – этоАлла Пугачева, и ставить на ее место Бузову – по меньшей мере странно. По сравнению с Примадонной, поющая телеведущая всего лишь незначительнаярябь на воде."Кто такая Пугачева? Глыба! Народная артистка СССР. Кто такаяОльга Бузова? Участница Дома-2. Все! Не более! Да, потом она нашла правильные ходыдля монетизации своей славы, в этом она безусловно преуспела. Но на мой взгляд,по сути, это обычный мыльный пузырь, который искусственно надувают все вокруг.Зачем? Да просто весело же наблюдать за персонажем, который эксплуатирует образ"глупенькой". Но тот факт, чтоБузова сегодня специальный гость "Голубого огонька" и образ нынешнеговремени – это прискорбно", – отметил член экспертного совета в беседе с "Дни.ру".Напомним, в начале 2017 года, в Сетиразгорелся скандал. Вадим Манукян опубликовал петицию, которая получилаподдержку многих телезрителей. Общественник был возмущен отвратительнымкачеством программ, транслируемых на федеральных каналах в новогоднюю ночь. Он требовал изменить формат подобныхшоу, привлечь к съемкам новые лица.