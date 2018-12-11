Компания Открытая Мобильная Платформа (ОМП) выложила на YouTube видео с демонстрацией работы первого планшета, в основу которого легли российские система на кристалле Мультикор 1892ВМ14Я и операционная система Sailfish Mobile.

Компания "Открытая Мобильная Платформа" (ОМП) выложила на YouTube видео с демонстрацией работы первого планшета, в основу которого легли российские система на кристалле "Мультикор" 1892ВМ14Я и операционная система Sailfish Mobile.Рабочий образец реализован на процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ. Чип произвел научно-производственный центр ЭЛВИС ("Электронные вычислительно-информационные системы"). Его конфигурация включает два цифровых сигнальных процессора ELcore-30M, два микропроцессорных ARM-ядра Cortex-A9 и видеоускоритель Mali-300.Заявлена поддержка кодека H.264 и спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS/Beidou. "Процессор изготавливается по технологии 40 нм и является российской микросхемой второго уровня по классификации Минпромторга", — сказали в ОМП.Прототип планшета был запущен на SailfishOS 2.2.0. В целом, устройство работает исправно, хотя анимация при переключении экранов и спадании "шторки" не слишком-то плавная. Дату выхода аппарата и его приблизительную стоимость в ОМП не уточнили.Летом СМИ сообщили, что российских чиновников и сотрудников госкомпаний планируется перевести на устройства с отечественной операционной системой (полностью сертифицирована для этого только ОС Sailfish) в течение трех лет. Стоимость перехода оценивается в 160 миллиардов рублей.∎На суперкомпьютер с российскими процессорами потратят миллиард рублей читайте такжеВ октябре покупать российские смартфоны и планшеты бренда Inoi на ОС Sailfish начал "Ростелеком". Компания закупила более 8000 смартфонов Inoi R7 (читайте наш обзор аппарата по этой ссылке) и порядка 1200 планшетов Inoi T8 с целью масштабного тестирования отечественной платформы, сервисов и софта.