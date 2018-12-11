Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были образцовыми. Однажды Кейт Миддлтон ушла в слезах после того, как принц Уильям отменил их планы на рождественские каникулы. О неприятном эпизоде рассказала писательница Кати Николл в книге Рождение королевского романа.
Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были образцовыми. Однажды Кейт Миддлтон "ушла в слезах" после того, как принц Уильям отменил их планы на рождественские каникулы. О неприятном эпизоде рассказала писательница Кати Николл в книге "Рождение королевского романа".
В 2006 году принц Уильям пообещал Кейт, что отметит вместе
с ее семьей Хогманай – шотландский праздник, который традиционно проходит в конце года. "Но в последний момент он изменил свое решение и остался со своей семьей",
– утверждает Кати. В день подарков, 26 декабря, Миддлтон "ушла в слезах" после откровенного разговора о смене планов.
Если для сына принца Чарльза в этом "не было ничего особенного", то для
Кейт эта новость стала "знаком, что может произойти что-то неприятное". По мнению
автора книги, у нее действительно была причина для беспокойства. "В то время Уильям обсудил с отцом и королевой свое будущее с . Оба посоветовали ему не
торопиться", – сообщает она.
В то время британские СМИ активно распространяли слухи о скорой
помолвке влюбленных. Однако ожидаемое всеми событие произошло только спустя четыре года. Свадьба
Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском
аббатстве в Лондоне. С тех пор супруги ведут тихую, размеренную жизнь и
воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Недавно герцогиня Кембриджская решила устроить девичник вместе со
своей трехлетней дочерью Шарлоттой. Две королевские особы побывали на генеральной репетиции "Щелкунчика" в Королевском театре Ковент-Гарден. Любопытно, что не взяла с собой принцев Джорджа и Луи.