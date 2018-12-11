Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и
ракетные планы США – эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России
и канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе
Азовского моря.
Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и
ракетные планы США – эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России
и канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе
Азовского моря.
Владимир Путин и Ангела Меркель за время беседы по телефону
успели обсудить множество тем. Лидеры поговорили, в частности, о планах
администрации американского президента Дональда Трампа, а также о поведении Петра Порошенко.
"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области
стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится в
сообщении на сайте Кремля.
Президент России и канцлер ФРГ также отметили, что стороны
заинтересованы, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морей
спала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действий
украинских властей".
Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три
украинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев
настаивает, что Москву предупреждали о маневрах и назвал произошедшее актом
агрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.
Путин и Меркель также говорили о кризисе в Сирии. Они
отметили, что одной из главных задач является продвижение межсирийского диалога
и создание Конституционного комитета, передает Еще одной темой разговора лидеров стал транзит газа из России через Украину после 2019 года.