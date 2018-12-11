Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и ракетные планы США – эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России и канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе Азовского моря.

Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину иракетные планы США – эти темы обсудили в телефонном разговоре президент Россиии канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районеАзовского моря.Владимир Путин и Ангела Меркель за время беседы по телефонууспели обсудить множество тем. Лидеры поговорили, в частности, о планахадминистрации американского президента Дональда Трампа, а также о поведении Петра Порошенко."Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в областистратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти изДоговора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится всообщении на сайте Кремля.Президент России и канцлер ФРГ также отметили, что сторонызаинтересованы, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морейспала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действийукраинских властей".Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали триукраинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киевнастаивает, что Москву предупреждали о маневрах и назвал произошедшее актомагрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.Путин и Меркель также говорили о кризисе в Сирии. Ониотметили, что одной из главных задач является продвижение межсирийского диалогаи создание Конституционного комитета, передает Еще одной темой разговора лидеров стал транзит газа из России через Украину после 2019 года.