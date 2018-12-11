Президент Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Президент Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.С таким предложением к главе государства обратился временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко, которому 16 декабря предстоит участие в выборах главы региона.Он подчеркнул, что так сложилось исторически, к тому же Владивосток всегда был экономическим лидером Дальнего Востока, и перенос столицы укрепит начавшиеся в крае социально-экономические преобразования.На обращении Кожемяко стоит резолюция президента России от 7 ноября 2018 года "согласен".Ранее Кожемяко проинформировал общественность, что его инициативу одобрили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента России Антон Вайно.Кожемяко был назначен Кремлем временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края после срыва второго тура губернаторских выборов и ухода с поста прежнего главы региона Андрея Тарасенко.