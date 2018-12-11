В московском Доме журналистов продолжается церемония прощания с
правозащитницей Людмилой Алексеевой. На панихиду приехал и президент
России Владимир Путин.
В московском Доме журналистов продолжается церемония прощания с
правозащитницей Людмилой Алексеевой. На панихиду приехал и президент
России Владимир Путин.
Глава
государства вошел в зал, где проходит прощание, с большой охапкой
красных роз. Путин аккуратно возложил букет и простился с правозащитницей. Видео с панихиды опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.
Людмила
Алексеева умерла в Москве 8 декабря на 92-м году жизни. До последнего
не было известно, посетит ли церемонию прощания глава государства. 11
декабря пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Путин на
прощании с Алексеевой все-таки будет.
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