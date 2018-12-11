В московском Доме журналистов продолжается церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. На панихиду приехал и президент России Владимир Путин.

В московском Доме журналистов продолжается церемония прощания справозащитницей Людмилой Алексеевой. На панихиду приехал и президентРоссии Владимир Путин.Главагосударства вошел в зал, где проходит прощание, с большой охапкойкрасных роз. Путин аккуратно возложил букет и простился с правозащитницей. Видео с панихиды опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.ЛюдмилаАлексеева умерла в Москве 8 декабря на 92-м году жизни. До последнегоне было известно, посетит ли церемонию прощания глава государства. 11декабря пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Путин напрощании с Алексеевой все-таки будет.Материал дополняется.