К открытому и эффективному диалогу по резонансным темам пригласил в Кремле президент России Владимир Путин участников Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он призвал правозащитников уделять больше внимания проблемам соотечественников за рубежом.

К открытому и эффективному диалогу по резонансным темам пригласил в Кремле президент России Владимир Путин участников Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он призвал правозащитников уделять больше внимания проблемам соотечественников за рубежом.Путин подчеркнул, что Совет должен оставаться эффективной и открытой площадкой для обсуждения и разрешения любых тем. Он призвал Совет занимать активную позицию, когда грубо, в том числе и в других странах, нарушаются права россиян. При решении глобальных задач государства нельзя упускать из внимания заботы и нужды конкретного человека, подчеркнул глава российского государства."Это наша общая задача — отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара", — заявил Путин.Миссия совета сегодня — помочь государству и обществу держать вопросы прав людей в зоне постоянного внимания, добавил президент.Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в прямом эфире показывал канал "Россия 24". Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил сделать День Конституции нерабочим днем для повышения статуса праздника и провести амнистию к 25-летию российской Конституции, а также провести реформу закона о митингах.Члены Совета вставанием почтили память правозащитницы Людмилы Алексеевой. Путин приехал в Кремль с церемонии прощания с главой Московской Хельсинской группы в Центральном доме журналистов. Он положил к гробу правозащитницы букет красных роз.