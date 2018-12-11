Раскрыли преступление через 13 лет. Следком задержал 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве. По данным следствия, в декабре 2005 года на заброшенной лесопилке нашли тело убитой женщины.

Раскрыли преступление через 13 лет. Следком задержал 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве. По данным следствия, в декабре 2005 года на заброшенной лесопилке нашли тело убитой женщины. 13 лет это преступление не могли раскрыть. И только сейчас, благодаря результатам биологической судебной экспертизы, которая определила ДНК потенциального подозреваемого, смогли выйти на след убийцы. Предположительно, убил 23-летнюю женщину житель Владимира, которому на тот момент было лишь 18 лет. Как установили следователи, в далеком 2005-м он выпил, познакомился с девушкой. Потом они отправились на заброшенную лесопилку, где пили и знакомились ближе. Но в результате поссорились. Девушка якобы нелестно отозвалась о родных парня, за что он ее ударил доской по голове и ушел. А она скончалась.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Когда его задерживали и в последующем арестовывали, он не стал отрицать, что действительно в декабре 2005 года совершил такой поступок. Он утверждает, что после нанесения ударов доской, которую он подобрал там, на этой лесопилке, он не оглянулся, он не проверял, как чувствует себя девушка".Остается добавить - девушка была сиротой. До 18 лет она воспитывалась в приюте. А после, как говорят следователи, не смогла найти своего места в жизни. Жила на случайные заработки и вела свободный образ жизни.