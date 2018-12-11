Бари Алибасов стал героем программы Пусть говорят Первого канала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам.

Бари Алибасов стал героем программы "Пусть говорят" Первогоканала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой ЛидиейФедосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам.Алибасов отметил, что решение женится на давней возлюбленнойпришло ему спонтанно. Бари Каримович сделал предложение Лидии Николаевне задень до регистрации."Ее подруга Вика давно дружит с моимпомощником Сергеем. Они решили пожениться. В качестве свидетелей Вика пригласилаЛиду, а Сергей пригласил меня. Буквально накануне, мы подумали, почему бы нам,собственно говоря, не зарегистрировать отношения, которые длятся 24 года, чтобыдва раза не ходить, мы прихватили свои паспорта". – сообщил продюсер.Присутствующие в студии гости отметили, что в жизни Алибасова,помимо легендарной актрисы, были и другие женщины, на некоторых из них продюсердаже женился. Бари Каримович с улыбкой сообщил, что его нынешняя супруга действительноревновала его к молодым девчонкам, и как-то в пылу страстей чуть не проломила емуголову. "У меня две раны на голове, я не помню, какая из них Лидина", – добавилазвезда.Алибасов отметил, что перед свадьбой его избранница чувствоваласебя очень плохо. Артистка была разбита новостью, о том, что внучка Аннапродала подаренную ею квартиру."Позвонила, говорит: "Аня продала мою квартиру в Санкт-Петербурге".Она узнала это откуда-то из прессы. Зачем нужно было перечеркивать завещание ипередавать в собственность, я не знаю. Ну, кто-то подтолкнул ее к такомурешению? Не знаю кто. Ей и так тяжело. Даже ходить не могла, когда узнала.Больше нет у нее ее дома. Она платила за квартиру, свет и все остальное. Счетааккуратненько складывала. Там весь дом был наполнен антиквариатом. Ничего нет.Все исчезло. Отняли одну квартиру. Отняли вторую", – рассказал Бари Каримович.По словам продюсера, Федосеева-Шукшина жалеет своих наследников,оправдывает даже самые неблагородные их поступки. Бари Каримович заявил, что теперьартистка находится под его защитой, в обиду он ее не даст. "У меня нетматеринского чувства к детям, у меня на месте голова, я могу контролировать ситуацию",– рассказала знаменитость.Алибасов отметил, что слухи о том, что он и егоновоиспеченная супруга не живут вместе частично правдивы. Иногда он один ночуетв своей квартире на Арбате, так как домашние животные, живущие там, также требуютвнимания и заботы.Продюсер сообщил, что пока он и его жена притираются друг кдругу. Как выяснилось, у Алибасова и Федосеевой Шукшиной разные привычки."Лидарешила первую нашу ночь в Финляндии обустроить так, чтобы мне былонеобыкновенно комфортно, как не было никогда. Легли спать. Она знает, что ятеплолюбивое животное, а она – эскимоска, любит, когда холод. Пять одеялпостелила и под эти пять одеял меня засунула, а сама легла у стенки холоднойсбоку в одной рубашонке. Я попытался ночью преодолеть эти пять одеял.Образовалась огромная гора. Я всю ночь боролся, чтобы с ней соединиться. Не удалось",– сообщил продюсер в беседе с ведущим Дмитрием Борисовым.