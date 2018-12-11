Бари Алибасов стал героем программы Пусть говорят Первого
канала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой Лидией
Федосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам.
Бари Алибасов стал героем программы "Пусть говорят" Первого
канала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой Лидией
Федосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам.
Алибасов отметил, что решение женится на давней возлюбленной
пришло ему спонтанно. Бари Каримович сделал предложение Лидии Николаевне за
день до регистрации.
"Ее подруга Вика давно дружит с моим
помощником Сергеем. Они решили пожениться. В качестве свидетелей Вика пригласила
Лиду, а Сергей пригласил меня. Буквально накануне, мы подумали, почему бы нам,
собственно говоря, не зарегистрировать отношения, которые длятся 24 года, чтобы
два раза не ходить, мы прихватили свои паспорта". – сообщил продюсер.
Присутствующие в студии гости отметили, что в жизни Алибасова,
помимо легендарной актрисы, были и другие женщины, на некоторых из них продюсер
даже женился. Бари Каримович с улыбкой сообщил, что его нынешняя супруга действительно
ревновала его к молодым девчонкам, и как-то в пылу страстей чуть не проломила ему
голову. "У меня две раны на голове, я не помню, какая из них Лидина", – добавила
звезда.
Алибасов отметил, что перед свадьбой его избранница чувствовала
себя очень плохо. Артистка была разбита новостью, о том, что внучка Анна
продала подаренную ею квартиру.
"Позвонила, говорит: "Аня продала мою квартиру в Санкт-Петербурге".
Она узнала это откуда-то из прессы. Зачем нужно было перечеркивать завещание и
передавать в собственность, я не знаю. Ну, кто-то подтолкнул ее к такому
решению? Не знаю кто. Ей и так тяжело. Даже ходить не могла, когда узнала.
Больше нет у нее ее дома. Она платила за квартиру, свет и все остальное. Счета
аккуратненько складывала. Там весь дом был наполнен антиквариатом. Ничего нет.
Все исчезло. Отняли одну квартиру. Отняли вторую", – рассказал Бари Каримович.
По словам продюсера, Федосеева-Шукшина жалеет своих наследников,
оправдывает даже самые неблагородные их поступки. Бари Каримович заявил, что теперь
артистка находится под его защитой, в обиду он ее не даст. "У меня нет
материнского чувства к детям, у меня на месте голова, я могу контролировать ситуацию",
– рассказала знаменитость.
Алибасов отметил, что слухи о том, что он и его
новоиспеченная супруга не живут вместе частично правдивы. Иногда он один ночует
в своей квартире на Арбате, так как домашние животные, живущие там, также требуют
внимания и заботы.
Продюсер сообщил, что пока он и его жена притираются друг к
другу. Как выяснилось, у Алибасова и Федосеевой Шукшиной разные привычки.
"Лида
решила первую нашу ночь в Финляндии обустроить так, чтобы мне было
необыкновенно комфортно, как не было никогда. Легли спать. Она знает, что я
теплолюбивое животное, а она – эскимоска, любит, когда холод. Пять одеял
постелила и под эти пять одеял меня засунула, а сама легла у стенки холодной
сбоку в одной рубашонке. Я попытался ночью преодолеть эти пять одеял.
Образовалась огромная гора. Я всю ночь боролся, чтобы с ней соединиться. Не удалось",
– сообщил продюсер в беседе с ведущим Дмитрием Борисовым.