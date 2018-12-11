Штраф в размере 500 000 рублей выписал Роскомнадзор крупнейшему мировому интернет-поисковику, Google. Причиной стало неисполнение американской компанией российского законодательства.

Штраф в размере 500 000 рублей выписал Роскомнадзор крупнейшему мировому интернет-поисковику, Google. Причиной стало неисполнение американской компанией российского законодательства.Об этом, передает ТАСС, сообщил журналистам глава российского регулятора Александр Жаров. Нарушение Google состоит в том, что поисковик до сих пор не присоединился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).Роскомнадзор, по словам Жарова, продолжит следить за исполнением поисковиком законов Российской Федерации. "Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", — заявил он.