В ближайшее время российские Военно-морские силы начнут создание группировки кораблей, приспособленных к работе в любой точке мирового океана. Ее основу составят фрегата нового поколения, которые сейчас разрабатываются. Они смогут решать самые разные боевые задачи и должны усилить российский флот в дальней морской зоне, заявил начальник Управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников.

В ближайшее время российские Военно-морские силы начнут создание группировки кораблей, приспособленных к работе в любой точке мирового океана. Ее основу составят фрегаты нового поколения, которые сейчас разрабатываются. Они смогут решать самые разные боевые задачи и должны усилить российский флот в дальней морской зоне, заявил начальник Управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников.Одновременно с этим, добавил контр-адмирал, в ближайшие 5 лет отечественный флот продолжит получать фрегаты дальней морской зоны проекта 22350, такие как, например, "Адмирал Горшков" или "Адмирал Касатонов". Помимо них, для ВМФ будут строить десантные корабли вроде "Ивана Грена" или "Петра Моргунова".Впрочем, строительство кораблей ближней морской зоны не прекращается. Тем более что они доказали свою эффективность в реальных военных конфликтах и могут работать даже на большом расстоянии от мест базирования.Напомним, сегодня контр-адмирал Тряпичников присутствовал на церемонии подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Орехово-Зуево", который вошел в состав Черноморского флота. Этот МРК относится к классу "река-море" и вооружен ракетным комплексом "Калибр".