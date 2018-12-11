Известный телеведущий Вадим Глускер пострадал во время пребывания в Мюнхене: непредсказуемый эскалатор внезапно дернулся, он упал и сильно разбил лицо. Фото Глускер опубликовал в соцсети и сообщил, что немецкие медики лишь зашили ему швы и выставили из клиники в ночь, даже не сделав МРТ и рентген.
Известный ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер пострадал во время пребывания в Мюнхене. Там, как рассказал он в своем "Инстаграме", непредсказуемый эскалатор внезапно дернулся, он упал и сильно повредил лицо.
К сообщению он приложил фотографии после этого происшествия.
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Как минимум,одна непредвиденная ночь в мюнхене.... эскалаторы в аэропортах начинают движение порой странно и невпопад... главное, жив... про здоровье скажу позже. Не волнуйтесь, главное
Публикация от Vadim Glusker (@vadimbrussels) 2 Дек 2018 в 11:14 PST
При этом, как сообщил телеведущий, в мюнхенской клинике ему лишь наложили швы, но не сделали ни рентген, ни МРТ, хотя и предположили, что у него может быть перелом ребер или сотрясение мозга.
Немецкие врачи выставили пострадавшего российского журналиста из клиники в ночь, порекомендовав лишь пить антибиотики и обратиться за дальнейшим медобслуживанием по месту жительства.
Первым рейсом Глускер вылетел в Брюссель, где он работает в корпункте телеканала. На одном из последних фото в его соцсети видно, что шрамы уже начинают заживать.
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И без всяких gilets jaunes... заживление следует...
Публикация от Vadim Glusker (@vadimbrussels) 8 Дек 2018 в 6:43 PST
Сердобольные подписчики дают телеведущему множество советов, как быстрее привести лицо в порядок, и желают скорейшего выздоровления.