Известный телеведущий Вадим Глускер пострадал во время пребывания в Мюнхене: непредсказуемый эскалатор внезапно дернулся, он упал и сильно разбил лицо. Фото Глускер опубликовал в соцсети и сообщил, что немецкие медики лишь зашили ему швы и выставили из клиники в ночь, даже не сделав МРТ и рентген.

Известный ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер пострадал во время пребывания в Мюнхене. Там, как рассказал он в своем "Инстаграме", непредсказуемый эскалатор внезапно дернулся, он упал и сильно повредил лицо.К сообщению он приложил фотографии после этого происшествия.Посмотреть эту публикацию в InstagramКак минимум,одна непредвиденная ночь в мюнхене.... эскалаторы в аэропортах начинают движение порой странно и невпопад... главное, жив... про здоровье скажу позже. Не волнуйтесь, главноеПубликация от Vadim Glusker (@vadimbrussels) 2 Дек 2018 в 11:14 PSTПри этом, как сообщил телеведущий, в мюнхенской клинике ему лишь наложили швы, но не сделали ни рентген, ни МРТ, хотя и предположили, что у него может быть перелом ребер или сотрясение мозга.Немецкие врачи выставили пострадавшего российского журналиста из клиники в ночь, порекомендовав лишь пить антибиотики и обратиться за дальнейшим медобслуживанием по месту жительства.Первым рейсом Глускер вылетел в Брюссель, где он работает в корпункте телеканала. На одном из последних фото в его соцсети видно, что шрамы уже начинают заживать.Посмотреть эту публикацию в InstagramИ без всяких gilets jaunes... заживление следует...Публикация от Vadim Glusker (@vadimbrussels) 8 Дек 2018 в 6:43 PSTСердобольные подписчики дают телеведущему множество советов, как быстрее привести лицо в порядок, и желают скорейшего выздоровления.