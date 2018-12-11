Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь стать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькой дочери.

Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновьстать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькойдочери.Плющенко встретился с юной спортсменкой Эмилией, которая кпяти годам добилась значительных успехов на льду. По словам Евгения, девочкауже два раза получала "Кубок Плющенко".В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которойон бережно держит малышку на руках. "Ну как, смотря на нее, не захотетьдочку?" – задал риторический вопрос Плющенко.Добавим, что Евгений Плющенко уже девять лет счастливо женатна Яне Рудковской. Вместе супруги воспитывают общего сына Александра, которыйпошел по стопам отца – он тоже занимается фигурным катанием. Мальчик пару раз просил родителей подарить ему маленькую сестренку. Он даже придумал малютке имя – Маша.У Яны есть два старших сына о первого брака сбизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Николай. К слову, старший Андрей былусыновлен Рудковской, так как его биологической матерью является вторая жена Батурина.Продюсер и фигурист уже не раз говорили, что планируютзавести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу.Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнулазлопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.