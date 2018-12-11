Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь
стать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькой
дочери.
Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь
стать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькой
дочери.
Плющенко встретился с юной спортсменкой Эмилией, которая к
пяти годам добилась значительных успехов на льду. По словам Евгения, девочка
уже два раза получала "Кубок Плющенко".
В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой
он бережно держит малышку на руках. "Ну как, смотря на нее, не захотеть
дочку?" – задал риторический вопрос Плющенко.
Добавим, что Евгений Плющенко уже девять лет счастливо женат
на Яне Рудковской. Вместе супруги воспитывают общего сына Александра, который
пошел по стопам отца – он тоже занимается фигурным катанием. Мальчик пару раз просил родителей подарить ему маленькую сестренку. Он даже придумал малютке имя – Маша.
У Яны есть два старших сына о первого брака с
бизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Николай. К слову, старший Андрей был
усыновлен Рудковской, так как его биологической матерью является вторая жена Батурина.
Продюсер и фигурист уже не раз говорили, что планируют
завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу.
Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула
злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.