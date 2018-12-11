До заимки Агафьи Лыковой в Хакасии добралась помощь, о которой накануне попросила 74-летняя отшельница. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично вылетел к Лыковой на вертолете, доставил ей необходимые продукты и сено, а также привез щенка. Вдвоем веселее будет, - написал он в соцсети.

До заимки Агафьи Лыковой в Хакасии добралась помощь, о которой накануне попросила 74-летняя отшельница, сообщив, что у нее заканчиваются продукты.Власти Кузбасса и добровольцы помогли быстро собрать некоторые продукты, в том числе фрукты, сено и комбикорм для домашних животных, другое необходимое в хозяйстве отшельницы.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично вылетел к Лыковой на вертолете и доставил ей помощь, а также подарил щенка."Вдвоем веселее будет", — написал позже Цивилев на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что хоть Агафья Лыкова и живет в Хакасии, но в их регионе ее уже давно "считают своей — кузбасской".Глава региона отметил, что Агафья Карповна — уникальный и сильный человек, но одну ее не оставят, помогут."В избе холодно — пар изо рта валит, нужно вставить хорошие окна", — поделился впечатлениями от визита на заимку староверки Сергей Цивилев.О том, что помощь прибыла, сообщил в своем "Фейсбуке" и знакомый Лыковой — член Русского географического общества, красноярский кинодокументалист Андрей Гришаков, которому отшельница накануне и позвонила по спутниковому телефону."Агафья говорит, что еще ни разу столько много фруктов не привозили", — написал он и опубликовал фото из "таежного тупика".