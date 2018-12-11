Жалоб у украинских моряков нет, за ними следят одновременно омбудсмены Крыма, Москвы, и конечно, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. А обвиняют бойцов ВСУ в незаконном пересечении границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Жалоб у украинских моряков нет, за ними следят одновременно омбудсмены Крыма, Москвы, и, конечно, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. А обвиняют бойцов ВСУ в незаконном пересечении границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Так российский Минюст ответил на запрос Европейского суда по правам человека, пишет агентство РИА Новости. Также россияне предоставили ЕСПЧ исчерпывающую информацию о провокации в Керченском проливе.Напомним, 25 ноября бронекатера украинского флота "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" незаконно вошли в российские территориальные воды. Приказы пограничников они игнорировали, поэтому ФСБ РФ была вынуждена применить силу против нарушителей. Сейчас все украинские моряки арестованы.