Литва
не оставляет попыток нагадит России. На минувшей неделе Вильнюс ввел санкции
против Москвы из-за провокации в Керченском проливе, а сегодня подговаривает
Запад отключить Россию от SWIFT.
Литва
не оставляет попыток нагадит России. На минувшей неделе Вильнюс ввел санкции
против Москвы из-за провокации в Керченском проливе, а сегодня подговаривает
Запад отключить Россию от SWIFT.
Литовский
сейм принял резолюцию о том, что Европа должна ужесточить санкции против
Москвы. Литовские депутаты посчитали, что России нужно выдвинуть ультиматум: или
она передает контроль над Керченским проливом ООН, или ее отключают от международной
банковской системы
, сообщает РИА Новости.
Между тем
Россия уже давно готова к отключению от . Во-первых, в стране создана собственная,
независимая платежная система "Мир". Во-вторых,
в России
началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и
Mastercard.
На минувшей неделе Центробанк разослал инструкции в кредитные
организации с пошаговыми рекомендациями для обхода возможных санкций.
Регулятор
предложил малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания
владельцев кредитных карт. Сейчас самыми крупными операторами Visa и Mastercard
в России выступают ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк и "Уралсиб". Малым
банкам следует переоформить договоры на обслуживание и заключить соглашения с
ведущими игроками.
Не
исключено, что США и их партнеры отключат Россию от уже в начале 2019
года.