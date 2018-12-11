Литва не оставляет попыток нагадит России. На минувшей неделе Вильнюс ввел санкции против Москвы из-за провокации в Керченском проливе, а сегодня подговаривает Запад отключить Россию от SWIFT.

Литване оставляет попыток нагадит России. На минувшей неделе Вильнюс ввел санкциипротив Москвы из-за провокации в Керченском проливе, а сегодня подговариваетЗапад отключить Россию от SWIFT.Литовскийсейм принял резолюцию о том, что Европа должна ужесточить санкции противМосквы. Литовские депутаты посчитали, что России нужно выдвинуть ультиматум: илиона передает контроль над Керченским проливом ООН, или ее отключают от международнойбанковской системы, сообщает РИА Новости.Между темРоссия уже давно готова к отключению от . Во-первых, в стране создана собственная,независимая платежная система "Мир". Во-вторых,в Россииначалась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa иMastercard.На минувшей неделе Центробанк разослал инструкции в кредитныеорганизации с пошаговыми рекомендациями для обхода возможных санкций.Регуляторпредложил малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживаниявладельцев кредитных карт. Сейчас самыми крупными операторами Visa и Mastercardв России выступают ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк и "Уралсиб". Малымбанкам следует переоформить договоры на обслуживание и заключить соглашения сведущими игроками.Неисключено, что США и их партнеры отключат Россию от уже в начале 2019года.