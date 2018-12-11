Переход
на цифровое телевидение в регионах взяли на контроль члены Совета
Федерации. Соответствующее решение сенаторы приняли по итогам
правительственного часа с участием зампреда правительства Максима
Акимова.
Переход
на цифровое телевидение в регионах взяли на контроль члены Совета
Федерации. Соответствующее решение сенаторы приняли по итогам
правительственного часа с участием зампреда правительства Максима
Акимова.
Пилотным
субъектом при переходе на цифровое вещание стала Тверская
область, напомнил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой
России" Андрей Турчак.
Он отметил, что сотни деревень региона столкнулись с проблемами при
смене формата. "Были трудности с приемом аналогового сигнала, когда
принималось два – три канала, теперь же столкнулись с новой проблемой –
переходом на "цифру", – пояснил законодатель.
В
свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Константин Носков отметил, что в связи с выявленными трудностями было
принято решение о переносе перехода регионов на цифровое ТВ на июнь
следующего года. "Мы "обкатываем" технологии решения возникающих
вопросов", – сказал глава ведомства.
Турчак поинтересовался у Носкова,
располагает ли его министерство данными о том, сколько семей могут
столкнуться с трудностями при переходе на новый формат. Чиновник
ответил, что цифровой сигнал не могут принимать около 1,5% домохозяйств.
Он заверил, что проблема будет решена к середине 2019 года.
Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала, что профильные
государственные структуры оказались не готовы к переходу на "цифру". И
это при том, что у ведомств было на это четыре года, подчеркнула она.
"Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким
контролем Совета Федерации", – сказала сенатор.
Тверская
область перешла на цифровой формат вещания в начале текущего месяца. В
феврале следующего года аналоговое вещание планировалось отключить в
Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях и
Чеченской Республике. В апреле 2019 года "цифра" должна стать
общедоступна для столичного региона и еще 19 субъектов Федерации.
Цифровое телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.