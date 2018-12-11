Переход на цифровое телевидение в регионах взяли на контроль члены Совета Федерации. Соответствующее решение сенаторы приняли по итогам правительственного часа с участием зампреда правительства Максима Акимова.

Переходна цифровое телевидение в регионах взяли на контроль члены СоветаФедерации. Соответствующее решение сенаторы приняли по итогамправительственного часа с участием зампреда правительства МаксимаАкимова.Пилотнымсубъектом при переходе на цифровое вещание стала Тверскаяобласть, напомнил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "ЕдинойРоссии" Андрей Турчак.Он отметил, что сотни деревень региона столкнулись с проблемами присмене формата. "Были трудности с приемом аналогового сигнала, когдапринималось два – три канала, теперь же столкнулись с новой проблемой –переходом на "цифру", – пояснил законодатель.свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникацийКонстантин Носков отметил, что в связи с выявленными трудностями былопринято решение о переносе перехода регионов на цифровое ТВ на июньследующего года. "Мы "обкатываем" технологии решения возникающихвопросов", – сказал глава ведомства.Турчак поинтересовался у Носкова,располагает ли его министерство данными о том, сколько семей могутстолкнуться с трудностями при переходе на новый формат. Чиновникответил, что цифровой сигнал не могут принимать около 1,5% домохозяйств.Он заверил, что проблема будет решена к середине 2019 года.СпикерСовета Федерации Валентина Матвиенко посетовала, что профильныегосударственные структуры оказались не готовы к переходу на "цифру". Иэто при том, что у ведомств было на это четыре года, подчеркнула она."Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жесткимконтролем Совета Федерации", – сказала сенатор.Тверскаяобласть перешла на цифровой формат вещания в начале текущего месяца. Вфеврале следующего года аналоговое вещание планировалось отключить вМагаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях иЧеченской Республике. В апреле 2019 года "цифра" должна статьобщедоступна для столичного региона и еще 19 субъектов Федерации.Цифровое телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.