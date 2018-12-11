Известная российская теннисистка рассказала, почему она приняла решение покинуть страну. В 1995 году Мария Шарапова переехала в Соединенные Штаты.

Известная российскаятеннисистка рассказала, почему она приняла решение покинуть страну. В 1995 годуМария Шарапова переехала в Соединенные Штаты.Бывшая первая ракетка мира вспоминает, что, когда она быларебенком, теннис был невостребованным видом спорта в России. Однако Марияотметила, что сегодня эта ситуация изменилась. У молодых спортсменов появилосьсегодня больше возможностей для развития своих навыков."Когда я была ребенком, теннис не был популярен в России.Людей интересовали другие виды спорта. Конечно, с тех пор многое изменилось, исейчас появилось много крутых теннисистов из России. Многие девочки и мальчикизахотели заняться теннисом, и сейчас у них для этого больше возможностей", – поделиласьона.В качестве причины переезда Шарапова назвала слабоеразвитие тенниса. Как утверждает спортсменка, в России отсутствоваланеобходимая инфраструктура, опытных тренеров было совсем мало, а теннисныекорты находились очень далеко. "Думаю, по этим причинам мы ирешили переехать <…>. Это огромная страна с восхитительной культурой.Многие великие спортсмены родом из этой страны, и не только теннисисты",– передает слова телеканал "360".Теннисистка на данный момент проживает в Америке,хотя и остается гражданкой России. На всех международных соревнованиях выступает под российским флагом и всегда играет за сборнуюРоссии.