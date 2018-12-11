Известная российская
теннисистка рассказала, почему она приняла решение покинуть страну. В 1995 году
Мария Шарапова переехала в Соединенные Штаты.
Известная российская
теннисистка рассказала, почему она приняла решение покинуть страну. В 1995 году
Мария Шарапова переехала в Соединенные Штаты.
Бывшая первая ракетка мира вспоминает, что, когда она была
ребенком, теннис был невостребованным видом спорта в России. Однако Мария
отметила, что сегодня эта ситуация изменилась. У молодых спортсменов появилось
сегодня больше возможностей для развития своих навыков.
"Когда я была ребенком, теннис не был популярен в России.
Людей интересовали другие виды спорта. Конечно, с тех пор многое изменилось, и
сейчас появилось много крутых теннисистов из России. Многие девочки и мальчики
захотели заняться теннисом, и сейчас у них для этого больше возможностей", – поделилась
она.
В качестве причины переезда Шарапова назвала слабое
развитие тенниса. Как утверждает спортсменка, в России отсутствовала
необходимая инфраструктура, опытных тренеров было совсем мало, а теннисные
корты находились очень далеко. "Думаю, по этим причинам мы и
решили переехать <…>. Это огромная страна с восхитительной культурой.
Многие великие спортсмены родом из этой страны, и не только теннисисты",
– передает слова телеканал "360".
Теннисистка на данный момент проживает в Америке,
хотя и остается гражданкой России. На всех международных соревнованиях выступает под российским флагом и всегда играет за сборную
России.