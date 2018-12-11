Телеведущая и с светская львица Ксения Мерц вновь оказалась
в центре скандала. Звезда обвинила домработницу в краже.
Телеведущая и с светская львица Ксения Мерц вновь оказалась
в центре скандала. Звезда обвинила домработницу в краже.
Ксения Мерц постоянно влипает в истории. Из-за непростого
характера телеведущая часто становится героем светских хроник и скандальных
ток-шоу.
В начале года она заявила, что экс-супруг Алены Кравец настойчиво
ухаживает за ней. Позже стало известно, что Ксения разозлилась на подругу и
решила отомстить ей с помощью экс-возлюбленного. Также Мерц появлялась в
нескольких шоу, заявляя, что родила ребенка от певца Мити Фомина. К слову, ДНК-
исследование показало, что вокалист не имеет отношения к отпрыску светской
львицы.
Теперь же телеведущая стала героем программы "На самом деле"
Первого канала. Знаменитость попросила помощи у ведущего Дмитрия Шепелева. Ксения
решила проверить свою домработницу на детекторе лжи. Шоумен не смог отказать красотке.
В студии Мерц поведала, что помощница по хозяйству вынесла
из ее особняка дорогостоящие вещи. Ущерб светская львица оценила в 15 миллионов
рублей. Якобы 70-летняя Галина Николаевна Тишкина тайно сдавала ее одежду в
аренду.
"Начнем с того, что дома у меня поставлены камеры. Я стала
замечать, что постоянно стали выноситься сумки и пакеты из моего дома. Также я
отдаю свои вещи в химчистку, но в последнее время они оказываются снова
грязными, хотя по камерам их унесли. Она выносила вещи, которые я отдавала на
химчистку", – рассказала звезда.
Светская львица добавила, что в соцсетях нашла аккаунт, в
котором ее личные вещи можно взять на прокат. Знаменитость считает, что
пенсионерка обогатилась за ее счет.
В студию пригласили Галину Николаевну. Пожилая женщина
сообщила, что испытывает материальные трудности, так как заботится о брате, который
прикован к кровати из-за серьезного заболевания. Какое-то время Тишкина подрабатывала
массажисткой, однако денег все равно не хватало, поэтому, когда Мерц предложила
ее приличную зарплату, она с радостью согласилась.
Пенсионерка должна была убирать снег вокруг дома, два раза в
неделю мыть окна, убирать лестницы и вытирать полы. Галина Николаевна отметила,
что хозяйка часто набрасывалась на нее с кулаками. "Она выламывала мне руки,
била половой тряпкой по лицу, заставляла вставать перед ней на колени за то,
что я нехорошо помыла пол", – пояснила пенсионерка.
Тишкина прошла исследование на полиграфе. Выяснилось, что
домработница пользовалась кремом светской львицы, но никаких вещей из дома не
выносила.
Слово также предоставили адвокату Ксении Мерц. Защитник отметил,
что у него имеются записи с камер видеонаблюдения, на которых его клиентка бьет
помощницу по хозяйству. "Я отхлестала тряпкой. Разве это избиение? Я наказала
за воровство", – оправдывалась знаменитость. После выяснилось, что телеведущая частенько
поколачивала пожилую женщину.
Также юрист сообщил присутствующим, что номер, указанный в
аккаунте проката одежды, совпал с номером телефона дочери Галины Николаевны.
Проверка не детекторе лжи показала, что наследница домработницы регулярно забирала
вещи Мерц и сдавала их в аренду.