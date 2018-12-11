Телеведущая и с светская львица Ксения Мерц вновь оказалась в центре скандала. Звезда обвинила домработницу в краже.

Телеведущая и с светская львица Ксения Мерц вновь оказаласьв центре скандала. Звезда обвинила домработницу в краже.Ксения Мерц постоянно влипает в истории. Из-за непростогохарактера телеведущая часто становится героем светских хроник и скандальныхток-шоу.В начале года она заявила, что экс-супруг Алены Кравец настойчивоухаживает за ней. Позже стало известно, что Ксения разозлилась на подругу ирешила отомстить ей с помощью экс-возлюбленного. Также Мерц появлялась внескольких шоу, заявляя, что родила ребенка от певца Мити Фомина. К слову, ДНК-исследование показало, что вокалист не имеет отношения к отпрыску светскойльвицы.Теперь же телеведущая стала героем программы "На самом деле"Первого канала. Знаменитость попросила помощи у ведущего Дмитрия Шепелева. Ксениярешила проверить свою домработницу на детекторе лжи. Шоумен не смог отказать красотке.В студии Мерц поведала, что помощница по хозяйству вынеслаиз ее особняка дорогостоящие вещи. Ущерб светская львица оценила в 15 миллионоврублей. Якобы 70-летняя Галина Николаевна Тишкина тайно сдавала ее одежду варенду."Начнем с того, что дома у меня поставлены камеры. Я сталазамечать, что постоянно стали выноситься сумки и пакеты из моего дома. Также яотдаю свои вещи в химчистку, но в последнее время они оказываются сновагрязными, хотя по камерам их унесли. Она выносила вещи, которые я отдавала нахимчистку", – рассказала звезда.Светская львица добавила, что в соцсетях нашла аккаунт, вкотором ее личные вещи можно взять на прокат. Знаменитость считает, чтопенсионерка обогатилась за ее счет.В студию пригласили Галину Николаевну. Пожилая женщинасообщила, что испытывает материальные трудности, так как заботится о брате, которыйприкован к кровати из-за серьезного заболевания. Какое-то время Тишкина подрабатываламассажисткой, однако денег все равно не хватало, поэтому, когда Мерц предложилаее приличную зарплату, она с радостью согласилась.Пенсионерка должна была убирать снег вокруг дома, два раза внеделю мыть окна, убирать лестницы и вытирать полы. Галина Николаевна отметила,что хозяйка часто набрасывалась на нее с кулаками. "Она выламывала мне руки,била половой тряпкой по лицу, заставляла вставать перед ней на колени за то,что я нехорошо помыла пол", – пояснила пенсионерка.Тишкина прошла исследование на полиграфе. Выяснилось, чтодомработница пользовалась кремом светской львицы, но никаких вещей из дома невыносила.Слово также предоставили адвокату Ксении Мерц. Защитник отметил,что у него имеются записи с камер видеонаблюдения, на которых его клиентка бьетпомощницу по хозяйству. "Я отхлестала тряпкой. Разве это избиение? Я наказалаза воровство", – оправдывалась знаменитость. После выяснилось, что телеведущая частенькопоколачивала пожилую женщину.Также юрист сообщил присутствующим, что номер, указанный ваккаунте проката одежды, совпал с номером телефона дочери Галины Николаевны.Проверка не детекторе лжи показала, что наследница домработницы регулярно забиралавещи Мерц и сдавала их в аренду.