Борьба самбо станет олимпийским видом спорта. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной временному признанию самбо МОК и перспективам вхождения самбо в программу Олимпийских игр, сообщил президент ФИАС Василий Шестаков.

Борьба самбо станет олимпийским видом спорта. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной временному признанию самбо МОК и перспективам вхождения самбо в программу Олимпийских игр, сообщил президент ФИАС Василий Шестаков.Он также отметил, что признание самбо МОК имеет большое значение не только для развития самой дисциплины, но и для всего российского спорта."Впервые в истории олимпизма, олимпийского движения российский вид спорта получил признание. Это имеет большое историческое значение не только для самбо, но и для всего российского спорта", — отметил В.Шестаков.Как отметил Василий Шестаков, Международная федерация самбо (ФИАС) получила право на ежегодное финансирование со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) после временного признания."Признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: возможность стать членом Ассоциации признанных международных федераций. Мы уже практически полноправная федерация, которую признали. ФИАС получает статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта. ФИАС получает право на ежегодное финансирование со стороны МОК, это 32 тысячи долларов в год", — сообщил Шестаков.Решение о временном признании самбо сроком до трех лет было принято в ходе заседания исполкома МОК в Токио 30 ноября 2018 года.