Европейский союз футбольных ассоциаций на своем официальном интернет-портале начал голосование по выборам символической сборной УЕФА по итогам 2018 года. Отдать свой голос может любой желающий, в списке 50 футболистов. Россиян среди них нет.

Европейский союз футбольных ассоциаций на своем официальном интернет-портале начал голосование по выборам символической сборной УЕФА по итогам 2018 года. Отдать свой голос может любой желающий, в списке 50 футболистов. Россиян среди них нет.Среди претендентов представители 14 клубов из пять ведущих стран мира: Испании (22 игрока из трех команд), Англии (14 из пяти), Италии (7 из трех), Франции (5 из двух) и Германии (2 игрока из "Баварии"). Больше всех футболистов представили мадридский "Реал" (9), "Барселона" (7), "Атлетико" и "Ливерпуль" (по 6).В список вошли вратари Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").Среди претендентов из линии обороны Жорди Альба ("Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все – "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Жерар Пике, Самюэль Умтити (оба – "Барселона"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль");Полузащитники, из сичла которых можно выбрать: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"), Эден Азар, Нголо Канте (оба – "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");Наиболее интересен список форвардов: Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "Пари Сен-Жермен"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона").