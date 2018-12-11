Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале,
который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери Аллы Покровской, то она
проходит плановое обследование.
Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале,
который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери Аллы Покровской, то она
проходит плановое обследование.
Михаил Ефремов заверил, что никаких инцидентов с
затруднением доступа в медицинское учреждение у них не было. "Все у нас
хорошо, все в порядке", – подчеркнул артист. По его словам, Алла Покровская проходит обследование. Слова актера подтвердили в МХТ имени Чехова.
Ранее появились сообщения об очередном инциденте с участием
Ефремова. По рассказам очевидцев, визит
в больницу для актера завершился скандалом, который он устроил
из-за того, что ему в течение нескольких минут не давали въехать на автомобиле
на территорию медицинского учреждения.
В больницу Ефремов привез свою мать – народную артистку
РСФСР Аллу Покровскую. По словам врачей, причиной госпитализации актрисы стали
сильные боли в спине. После оказания первой медицинской помощи и осмотра ее
отправили в неврологическое отделение, где сейчас проводят необходимые
процедуры, передает
Сам заслуженный артист опроверг сообщения о скандале. "То,
что нас не пускали, это бред", – заявил Ефремов. Хотя, даже если и был
разговор на повышенных тонах, в такой ситуации артиста понять можно, отметил
член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"Алле Борисовне Покровской желаю скорейшего
выздоровления. А вот Михаил Олегович своими односложными ответами типа
"Это бред" и "По барабану" уже не удивляет. Если честно,
даже если имел место скандал, я его в данном случае понимаю. Когда на кону
здоровье твоей матери, тут уже не до расшаркивания и не до сантиментов",
– сказал эксперт в интервью "Дни.ру".
Манукян напомнил о роли Покровской в сериале
"Следствие ведут знатоки", которая ему очень нравится. В эпизоде
"Ответный удар" актриса играла Машеньку, жену Баха. Роль получилась очень
пронзительная и насыщенная. "Михаилу Олеговичу – выдержки и терпения, Алле
Борисовне – здоровья", – заключил эксперт.
Алле Покровской исполнился 81 год. Известная советская
актриса снялась в таких картинах, как "Следствие ведут знатоки",
"Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что
живой".