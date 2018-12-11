42-летняя балерина продолжает щекотать нервы поклонников, сохраняя интригу своей личной жизни. Вот уже несколько месяцев Анастасия рассказывает о мужчине, который появился в ее жизни, не называя его имени. Кто-то уверен, что никого у Волочковой нет, кто-то считает, что звезда снова нашла любовника из простых и стесняется озвучить его имя, а кто-то подозревает ее в связи с женатым.

42-летняя балерина продолжает щекотать нервы поклонников, сохраняя интригу своей личной жизни. Вот уже несколько месяцев Анастасия рассказывает о мужчине, который появился в ее жизни, не называя его имени. Кто-то уверен, что никого у Волочковой нет, кто-то считает, что звезда снова нашла любовника "из простых" и стесняется озвучить его имя, а кто-то подозревает ее в связи с женатым.Свадьба – это, конечно, хорошо, но вряд ли кто-то воспринял слова балерины всерьез. В нынешнем году она неоднократно собиралась идти под венец с разными мужчинами. Тренер счастья Ирина Фалькао уверена, что обрести гармонию в личной жизни Насте поможет аскеза."Как показывает практика, красота, талант и успех – вовсе не гарантия того, что женщина будет любима, – рассказала "Дни.ру" Фалькао. – Посмотрите, как много серых мышек находят отличных мужей и создают счастливые семьи. А ярким, сильным женщинам подчас не везет. Причин тут может быть несколько: у родителей женщины не было счастливых отношений, женщина страдает заниженной самооценкой, а еще никак не может повзрослеть"."Анастасия часто ведет себя как маленькая девочка: заигрывает с публикой, носит вызывающую одежду, постоянно оправдывается. Именно поэтому рядом с ней не появляются зрелые мужчины. Их просто отпугивают ее нестабильность и легкомысленность", – уверена тренер.По словам Фалькао, наладить личную жизнь и встретить достойного мужчину Насте поможет длительное воздержание. "Придется хотя бы на месяц отказаться от контактов с противоположным полом, ограничить общение в интернете, исключить из рациона алкоголь и жирную пищу, как можно чаще предаваться разговорам с самой собой. Очень скоро найдутся ответы на вопросы: "Куда я иду?", "Чего я хочу?", "Кто я?" – рассказала Ирина."Аскеза поможет наладить контакт с подсознанием и быстро выдать решение любой проблемы, – продолжила Фалькао. – Насте нужно понять, что довольствоваться легкодоступными мужчинами – это путь наименьшего сопротивления. И уж точно это не принесет ей счастья. А поиск надежного, искреннего спутника жизни – работа, серьезный отбор, который ей рано или поздно придется провести. Иначе все романы так и будут заканчиваться разочарованием, разборками и ударами по самолюбию".