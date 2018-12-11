В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты четыре свертка с наркотическим средством – героином, общей массой около 4 килограммов...

«Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту покушения на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, сотрудникам полиции стало известно, что приезжий из ближнего зарубежья распространяет наркотики на территории столичного региона. В результате оперативно-розыскных мероприятий на Щелковском шоссе подозреваемый был задержан. При личном досмотре у злоумышленника изъято вещество, которое, согласно результатам проведенного исследования, является наркотическим средством – героином, массой около 10 граммов.Обыск, проведенный в квартире, где проживал злоумышленник, оказался результативным – были изъяты четыре свертка с неизвестным веществом. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством – героином, общей массой около 4 килограммов.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28