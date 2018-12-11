Авария произошла в Александровском районе

Авария произошла в Александровском районеВ Александровском районе произошло смертельное ДТП. Ранним утром 10 декабря на 134 километре трассы А-108 «Московское большое кольцо» лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat выехала на встречку, где не смогла избежать аварии с большегрузом VOLVO FH TRUCK под управлением 49-летнего жителя Белгорода. Затем иномарка улетела в «КамАЗ», двигавшийся в попутном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля Fiat - 56-летняя жительница Московской области - скончалась на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Других пострадавших нет.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.