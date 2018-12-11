Пожилой мужчина передал знакомому свой автомобиль «Опель» для продажи, однако ни деньги, ни само транспортное средство не были возвращены...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 43-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера.В дежурную часть обратился 82-летний москвич. Он сообщил, что некоторое время назад его знакомый предложил помочь с продажей автомобиля. Пенсионер передал ему свой автомобиль «Опель», однако ни деньги от продажи автомобиля, ни сам автомобиль не были возвращены владельцу. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Митинской улице. Установлено, что злоумышленник предложил свою помощь в продаже. Взяв машину, он ее продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39