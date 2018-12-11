На заключительном этапе были представлены работы из 18 подразделений ГУ МВД России по г. Москве...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось награждение лучших фотографов и художников по итогам смотра-конкурса художественного творчества, конкурса фотографии среди сотрудников подразделений столичной полиции, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей.На заключительном этапе были представлены работы из 18 подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В каждой номинации эксперты определили победителей, лауреатов и дипломантов конкурса, а также отметили лучшие детские работы по трем номинациям: живопись, лепка и декоративно-прикладное творчество.Среди взрослых участников конкурса членами жюри был определен один из лауреатов в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – инспектор ДПС 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Валерий Сухов. Он принимал участие в конкурсе вместе с дочерью, которая также была награждена дипломом лауреата.Победителем смотра-конкурса стала Валентина Сапронова – дочь инспектора отделения по ИАЗ 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Юлии Сапроновой.В завершение торжественного мероприятия лучшие фотографы московского гарнизона полиции сделали фото на память.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81