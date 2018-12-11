На заключительном этапе были представлены работы из 18 подразделений ГУ МВД России по г. Москве...
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось награждение лучших фотографов и художников по итогам смотра-конкурса художественного творчества, конкурса фотографии среди сотрудников подразделений столичной полиции, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей.
На заключительном этапе были представлены работы из 18 подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В каждой номинации эксперты определили победителей, лауреатов и дипломантов конкурса, а также отметили лучшие детские работы по трем номинациям: живопись, лепка и декоративно-прикладное творчество.
Среди взрослых участников конкурса членами жюри был определен один из лауреатов в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – инспектор ДПС 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Валерий Сухов. Он принимал участие в конкурсе вместе с дочерью, которая также была награждена дипломом лауреата.
Победителем смотра-конкурса стала Валентина Сапронова – дочь инспектора отделения по ИАЗ 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Юлии Сапроновой.
В завершение торжественного мероприятия лучшие фотографы московского гарнизона полиции сделали фото на память.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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