Птенцов стерхов, с которыми в 2102 году летал на дельтаплане Владимир Путин, прячут от людей и кормят с помощью пластиковых клювов. Маленькие птицы очень боятся человека.

Птенцовстерхов, с которыми в 2102 году летал на дельтаплане Владимир Путин, прячут отлюдей и кормят с помощью пластиковых клювов. Маленькие птицы очень боятся человека.Шесть искусственныхклювов напечатали на 3D-принтере, они похожи на головы взрослых сибирских журавлей.Птенцов, находящихся в питомнике Окского заповедника, спрятали от людей, ихнужно растить их в минимальном контакте с человеком.Окскийзаповедник с середины 90-х годов принимает участие в проекте "Полетнадежды" по восстановлению популяции . Ученые пытаются показать птенцам, выращенным в неволе, маршрутперелета на зимовку в теплые края. В роли вожака стаи выступает дельтапланерист,напоминает РИА Новости.Шесть лет назадим был Владимир Путин. Его одели в специальный костюм, чтобы не испугались.Суть метода заключается в том, что в результате специальной подготовкивыращенные в питомнике журавлята воспринимают дельтаплан как лидера иследуют за ним до места зимовки, совершая остановки для отдыха в заранеевыбранных подходящих местах.При такой схеме более 90% птенцов после зимовки самостоятельно возвращаются на место выпуска.Всего в мобильном отряде ученых есть пятьсовременных мотодельтапланов.– виджуравлей, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу. Сейчас в Якутии живутпримерно три тысячи особей. Она из разновидностей стерхов – сибирский журавль.С ними сложилась критическая ситуация – в природе осталось около 20 особей.