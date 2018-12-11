Птенцов
стерхов, с которыми в 2102 году летал на дельтаплане Владимир Путин, прячут от
людей и кормят с помощью пластиковых клювов. Маленькие птицы очень боятся человека.
Птенцов
стерхов, с которыми в 2102 году летал на дельтаплане Владимир Путин, прячут от
людей и кормят с помощью пластиковых клювов. Маленькие птицы очень боятся человека.
Шесть искусственных
клювов напечатали на 3D-принтере, они похожи на головы взрослых сибирских журавлей.
Птенцов, находящихся в питомнике Окского заповедника, спрятали от людей, их
нужно растить их в минимальном контакте с человеком.
Окский
заповедник с середины 90-х годов принимает участие в проекте "Полет
надежды" по восстановлению популяции . Ученые пытаются показать птенцам, выращенным в неволе, маршрут
перелета на зимовку в теплые края. В роли вожака стаи выступает дельтапланерист,
напоминает РИА Новости.
Шесть лет назад
им был Владимир Путин. Его одели в специальный костюм, чтобы не испугались.
Суть метода заключается в том, что в результате специальной подготовки
выращенные в питомнике журавлята воспринимают дельтаплан как лидера и
следуют за ним до места зимовки, совершая остановки для отдыха в заранее
выбранных подходящих местах.
При такой схеме более 90% птенцов после зимовки самостоятельно возвращаются на место выпуска.
Всего в мобильном отряде ученых есть пять
современных мотодельтапланов.
– вид
журавлей, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу. Сейчас в Якутии живут
примерно три тысячи особей. Она из разновидностей стерхов – сибирский журавль.
С ними сложилась критическая ситуация – в природе осталось около 20 особей.