Именно 11 декабря - ровно сто лет со дня рождения Александра Солженицына. Произведения этого знаменитого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля читают люди во всём мире. В год столетия Солженицына по всей стране проходят памятные мероприятия, выставки, театральные и художественные премьеры. Сегодня в библиотеках и школах России провели уроки и литературные мероприятия, посвящённые жизни и творчеству писателя. На одном из них во владимирском лицее побывала Маргарита Махрова.

Именно 11 декабря - ровно сто лет со дня рождения Александра Солженицына. Произведения этого знаменитого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля читают люди во всём мире. В год столетия Солженицына по всей стране проходят памятные мероприятия, выставки, театральные и художественные премьеры. Сегодня в библиотеках и школах России провели уроки и литературные мероприятия, посвящённые жизни и творчеству писателя. На одном из них во владимирском лицее побывала Маргарита Махрова.На этом уроке сотрудники библиотеки знакомят десятиклассников с биографией Солженицына, ведь она неразрывно связана с творчеством писателя. В его судьбе, пожалуй, отразилась история 20 века. Александр Солженицын прошел Великую Отечественную войну, лагеря и ссылки, гонения и эмиграцию, всемирное признание своего таланта и возвращение на родину. Учитель математики и физики, философ и писатель по призванию, он родился ровно сто лет назад. Сегодня его произведения переведены на десятки языков. Школьникам обычно знакомы всего два: "Матрёнин двор" и "Один день Ивана Денисовича". Одна из главных задач педагогов: рассказать и показать, как широк литературный мир Солженицына. Произведения писателя сейчас часто спрашивают и в библиотеках.Людмила Крысина, сотрудник Центральной городской детской библиотеки: "Человек, который болел душой и всем сердцем за наше государство, за Россию, который воевал, и пронзительны его произведения. У нас библиотека детская, и произведения Солженицына у нас есть, но не в таком количестве, вот когда дети приходят, спрашивают, не всегда хватает, вот очень хотелось бы, чтобы больше было произведений, и вот новое 30-томное издание тоже было бы в библиотеке".Напоминают школьникам и о том, что целый год Нобелевский лауреат Александр Солженицын, желая "затеряться в нутряной России", проработал учителем в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Педагогом был строгим, но справедливым. С тех пор память об этом в нашей области бережно хранят. В посёлке даже реконструировали домик Матрёны, у которой жил писатель. Её образ он навсегда сделал бессмертным в произведении "Матрёнин двор". Владимирские школьники говорят, что на лекции-уроке узнали много нового.Егор Малолетнев, школьник: "Я слышал, но не знал, что он именно в школе преподавал, знал, что он жил, но чем именно занимался, не знал".Ксения Садова, школьница: "У него была очень сложная жизнь, но, несмотря на всё это, он преодолел все препятствия в своей жизни, добился невероятных высот, и это ещё раз доказывает, что нужно идти к своей цели до конца".Во Владимирской области не раз бывала вдова писателя Наталья Солженицына. Она встречалась со школьниками, студентами и ценителями творчества писателя. 2018-й год, объявленный Годом Солженицына в России, подходит к концу. За это время по всей стране прошли десятки мероприятий, литературных встреч и даже премьер. Во Владимирской области прошли выставки картин и фотографий, спектакли по произведениям Солженицына. К столетию писателя в Областном драматическом театре идёт постановка "Раковый корпус. Сосланные навечно", а кукольный театр поставил Матрёнин двор. Представители культурной общественности уверены: творчество Солженицына будет актуально всегда, потому что оно учит думать и чувствовать.