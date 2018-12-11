Светлана Мельникова возвращается во Владимир. С сегодняшнего дня она снова возглавляет Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Приказ об этом опубликован на сайте Министерства культуры.

Светлана Мельникова возвращается во Владимир. С сегодняшнего дня она снова возглавляет Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Приказ об этом опубликован на сайте Министерства культуры. Последние два с половиной года Мельникова возглавляла Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. За её возвращение во Владимир ратовала в том числе Алиса Аксёнова. Музеем она руководила 50 лет, потом эстафету подхватила её ученица Светлана Мельникова. А потом пришёл Игорь Конышев и, как считает Алиса Ивановна, всё разрушил. Чтобы спасти Владимиро-Суздальский музей-заповедник, как раз и понадобилась Мельникова. Ради её возвращения Алиса Ивановна обещала забыть все разногласия, которые когда-то у неё были со Светланой Мельниковой.