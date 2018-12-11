Таисия Повалий – одна из самых любимых в России украинских певиц. Красивая, талантливая, порядочная – все эти качества и дают ей право считаться суперзвездой. Она приняла участие в съемках новогоднего концерта Песня года. За кулисами с ней встретился корреспондент Дни.ру.

Таисия Повалий – одна из самых любимых в России украинских певиц. Красивая, талантливая, порядочная – все эти качества и дают ей право считаться суперзвездой. Она приняла участие в съемках новогоднего концерта "Песня года". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".Новогодние праздники для артистов – горячая пора и время интенсивной работы. Но Таисия Повалий в череде корпоративных концертов не забывает о близких – ей надо купить подарки для любимого мужа Игоря, сына Дениса, мамы и других родственников."Шопингом я занимаюсь в родном Киеве, – рассказала певица "Дни.ру". – Просто Москва такая большая, что я тут теряюсь и мало что знаю (певица несколько лет снимает квартиру в российской столице. – Прим. ред.). Не знаю, куда идти, где что покупать. В Киеве все как-то привычнее. К тому же там у меня есть водитель, а тут эту функцию муж выполняет, у которого и так масса дел".Рассказала она и о подарках, которые ей делает любящий супруг: "Я просто иду в магазин, откладываю понравившуюся вещь, рассказываю Игорю о выборе, а он потом платит. Это для всех удобно, потому что не надо думать, что подарить".Игорь Лихута – не только муж певицы, но еще и продюсер. Он пылинки сдувает со своей красавицы Таи, обожает ее и души в ней не чает. Но, кажется, Повалий иного к себе отношения и не заслужила – такой женщиной можно только восторгаться и посвящать ей стихи.Уходящий год был для нее очень ответственным и сложным. В Кремлевском дворце, где не выступала сольно шесть лет, Таисия Николаевна представила программу "Сердце – дом для любви". Удивительной красоты костюмы, новые и уже полюбившиеся композиции, стильные декорации – Повалий оказалась на высоте. Символично, что в концерте прозвучало несколько песен на украинском языке. Это был очень мудрый и красивый жест.