Жена подала заявление в полицию на Дениса Глушакова. По словам Дарьи, футболист пригрозил ее убить.

Жена подала заявление в полицию на Дениса Глушакова. По словам Дарьи, футболист пригрозил ее убить.В УВД ЗАО по городу Москве подала заявление на мужа Дарья Глушакова. Как компетентно передает телеграм-канал Mash, футболист крепко достал супругу – он не только отказался платить алименты, но и пообещал ее убить: говорит, так дешевле. Дарья утверждает, что у нее есть и аудиозапись с угрозами супруга.