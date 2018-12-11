Участница реалити-шоу Дом-2 рассказала своим поклонникам о
новом возлюбленном. Кажется, Тата Блюменкранц уже успела оправиться после расставания с мужем.
Участница реалити-шоу "Дом-2" рассказала своим поклонникам о
новом возлюбленном. Кажется, Тата Блюменкранц уже успела оправиться после расставания с мужем.
Звезда рассказала, что познакомилась с будущим возлюбленным во
время съемок в Монако. Между ними сразу вспыхнули сильные чувства. Теперь участница "Дома-2" хочет
познакомить его со своей дочерью Беатрисой. Новогодние праздники они планируют
отметить все вместе в Москве.
"Пару недель назад я
улетала по работе в Монако. Там, прямо на съёмках, я познакомилась с одним
местным жителем… Через неделю мы с Бетти улетаем к нему. Можно сказать, у нас
состоится первое семейное знакомство. Потом уже втроём мы вернёмся обратно в
Москву и будем праздновать Новый год. Пока не хочу об этом много рассказывать…
Не считаю это нужным. У меня всё хорошо", – поделилась .
Экс-супруг участницы "Дома-2" Валерий тоже успел закрутить курортный через месяц после развода. Новой избранницей мужчины стала эффектная брюнетка Роза Максимова. Девушка приглянулась ему во время одной из вечеринок.
Напомним, что Тата познакомилась с Валерием
Блюменкранцем на площадке телепроекта, после чего у них завязались романтические отношения. Влюбленные сразу приобрели
репутацию самой скандальной пары "Дома-2". Их свадьба состоялась весной 2017 года.
Спустя несколько месяцев родила девочку Беатрису, которую она ласково
называет Бетти.