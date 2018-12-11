В Минске состоялся грандиозный концерт, который завершил продолжительный тур Лободы “H2LO”, признанный самым успешным в 2017/2018 году. 12 тысяч зрителей хором скандировали все хиты и долго не отпускали артистку после окончания концерта, требуя любимых песен на бис. Среди них был и корреспондент Дни.ру.

В Минске состоялся грандиозный концерт, который завершил продолжительный тур Лободы “H2LO”, признанный самым успешным в 2017/2018 году. 12 тысяч зрителей хором скандировали все хиты и долго не отпускали артистку после окончания концерта, требуя любимых песен "на бис". Среди них был и корреспондент "Дни.ру".Этот успех предсказуем. Ведь пока одни исполнители соревнуются в длине автомобилей и величине банковских счетов, Светлана вкладывается по полной в хиты, сценические костюмы от лучших мировых брендов и самое высококлассное шоу, за что и признается второй год подряд "певицей года".В России, кстати, она получила все мыслимые награды и премии. И подняла шоу-бизнес на новую высоту.Каждая песня Лободы становится сенсацией, не выходит из эфиров и взрывает танцплощадки. А она считается одной из самых высокооплачиваемых. И, как говорят, самой заказываемой артисткой на новогодних корпоративах.Уходящий год знаковым для Светланы не только в творческой, но и личной жизни. Как призналась артистка на концерте, она абсолютно счастлива стать в этом году мамой еще одной дочки и это плод большой любви. Интересно, что об отце маленькой Тильды звезда никогда не говорит, но с каждым днем все больше и больше фактов подтверждают, что это легендарный Тилль Линдеманн – 55-летнийнемецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein."Дни.ру" ранее рассказывали о тайной встрече двух звезд в Москве, а уже в Минске старшая дочь Лободы Ева была замечена лихо танцующей под хиты звездной мамы в шапке и футболке с надписью LINDEMANN. И вряд ли это случайно. По слухам, Ева обожает Тилля, СМИ то и дело публикуют фотографии с теплых семейных вечеров, а драгоценной подарок рокера – украшение в виде цикады , как можно заметить по странице артистки в социальной сети Инстаграм , дочь Лободы с себя не снимает.