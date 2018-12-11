Президент США задумался о своем импичменте. Как уверяют источники в Белом доме, Дональд Трамп уверен, что его запросто могут отправить в отставку досрочно.

ПрезидентСША задумался о своем импичменте. Как уверяют источники в Белом доме, ДональдТрамп уверен, что его запросто могут отправить в отставку досрочно.Импичментпо-настоящему возможен, считает . По данным телеканала CNN, президентвыразил серьезные опасения относительно возможности объявления ему импичмента вразговорах со своими советниками.Неисключено, что вотум недоверия может быть вынесен после переходаконгресса под контроль демократов. Причиной для импичмента, может стать покачто недоказанная причастность к нарушению правил финансированияизбирательных кампаний.Напомним,что по итогам ноябрьских промежуточных выборов в США, демократы получиликонтроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцынесколько увеличили свой перевес в сенате. назвал итогиголосования потрясающим успехом, но сегодня он, скорее всего, забрал бы своислова назад.одной стороны, контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем сназначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей кдемократам серьезно затруднит принятие законопроектов. К тому же, нижняя палатаимеет право вести парламентские расследования в отношении .Несмотряна то, что президент уже перестраховался на такой случай, пригрозив демократам проведением расследованийпротив них в сенате, импичмент все равнонависает над Трампом как дамоклов меч истинной американской демократии.