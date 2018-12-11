Президент
США задумался о своем импичменте. Как уверяют источники в Белом доме, Дональд
Трамп уверен, что его запросто могут отправить в отставку досрочно.
Президент
США задумался о своем импичменте. Как уверяют источники в Белом доме, Дональд
Трамп уверен, что его запросто могут отправить в отставку досрочно.
Импичмент
по-настоящему возможен, считает . По данным телеканала CNN, президент
выразил серьезные опасения относительно возможности объявления ему импичмента в
разговорах со своими советниками.
Не
исключено, что вотум недоверия может быть вынесен после перехода
конгресса под контроль демократов. Причиной для импичмента, может стать пока
что недоказанная причастность к нарушению правил финансирования
избирательных кампаний.
Напомним,
что по итогам ноябрьских промежуточных выборов в США, демократы получили
контроль над палатой представителей – нижней палатой Конгресса, а республиканцы
несколько увеличили свой перевес в сенате. назвал итоги
голосования потрясающим успехом, но сегодня он, скорее всего, забрал бы свои
слова назад.
С
одной стороны, контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с
назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к
демократам серьезно затруднит принятие законопроектов. К тому же, нижняя палата
имеет право вести парламентские расследования в отношении .
Несмотря
на то, что президент уже перестраховался на такой случай, пригрозив демократам проведением расследований
против них в сенате, импичмент все равно
нависает над Трампом как дамоклов меч истинной американской демократии.