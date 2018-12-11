Главный тренер мадридского Реала Сантьяго Солари в преддверии матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА сообщил, какие задачи ставит перед игроками в этой встрече. Напомним, что сливочные досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари в преддверии матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА сообщил, какие задачи ставит перед игроками в этой встрече. Напомним, что "сливочные" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места."Мы на первом месте в группе Лиги чемпионов, но нам нужно уважать нашу историю и выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе", – цитирует Солари Sports.ru.Встреча между "Реалом" и ЦСКА состоится 12 декабря в Мадриде. "Сливочные" с 12 очками занимают первое место в группе G. Армейцы замыкают турнирную таблицу с 4 баллами.