42-летняя балерина продолжает щекотать нервы поклонников, сохраняя интригу своей личной жизни. Вот уже несколько месяцев Анастасия рассказывает о новом мужчине, который появился в ее жизни, не называя его имени. Кто-то уверен, что никакого мужчины у Волочковой нет и это – просто блеф, кто-то считает, что звезда снова нашла себе любовника из простых и просто стесняется озвучить его имя, а кто-то и вовсе подозревает ее в связи с женатым.

42-летняя балерина продолжает щекотать нервы поклонников, сохраняя интригу своей личной жизни. Вот уже несколько месяцев Анастасия рассказывает о новом мужчине, который появился в ее жизни, не называя его имени. Кто-то уверен, что никакого мужчины у Волочковой нет и это – просто блеф, кто-то считает, что звезда снова нашла себе любовника "из простых" и просто стесняется озвучить его имя, а кто-то и вовсе подозревает ее в связи с женатым.Свадьба – это, конечно, хорошо, но вряд ли кто-то воспринял слова балерины всерьез. Ведь только в нынешнем году она уже неоднократно собиралась идти под венец с разными мужчинами. Тренер счастья Ирина Фалькао уверена, что обрести гармони в личной жизни Насте поможет... аскеза."Как показывает практика, красота, талант и успех – вовсе не гарантия того, что женщина будет любима, – рассказала "Дни.Ру" Фалькао. – Посмотрите, как много "серых мышек" находят отличных мужей и создают счастливые семьи. А ярким, сильным женщинам подчас не везет. Причин тут может быть несколько: у родителей женщины не было счастливых отношений, женщина страдает заниженной самооценкой, а еще никак не может повзрослеть"."Анастасия часто ведет себя как маленькая девочка: заигрывает с публикой, носит вызывающую одежду, постоянно оправдывается. Именно поэтому рядом с ней не появляются взрослые зрелые мужчины. Их просто отпугивает ее нестабильность, легкомысленность", – уверен тренер."По словам Фалькао, наладить личную жизнь и встретить, наконец, достойного надежного мужчину Насте поможет длительное воздержание. Придется хотя бы на месяц отказаться от контактов с противоположным полом, ограничить общение в Интернет, исключить из рациона любимый алкоголь и жирную пищу и как можно чаще предаваться разговорам с самой собой. Очень скоро придет ясное осознание, найдутся ответы на вопросы "Куда я иду?", "Чего я хочу?", "Кто я?" – рассказала Ирина."Аскеза поможет наладить контакт со своим подсознанием, а именно оно может быстро выдать решение любой проблемы, – продолжает Фалькао. – Насте нужно понять, что довольствоваться легкодоступными мужчинами – это путь наименьшего сопротивления. И уж точно это не принесет ей счастья. А поиск надежного, искреннего спутника жизни – это работа, серьезный отбор, который ей рано или поздно придется провести. Иначе все романы так и будут заканчиваться разочарованием, разборками и очередными ударами по самолюбию".