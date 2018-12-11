О сложном, тяжелом, взрывоопасном характере актера знаю все его коллеги. А каково приходится его жене, которая терпит все и сносит? Слово самой Ольге Остроумовой.

О сложном, тяжелом, взрывоопасном характере актера знаю все его коллеги. А каково приходится его жене, которая терпит все и сносит? Слово самой Ольге Остроумовой."Многим кажется, что Валя носит меня на руках, но это не так, – вздыхает Остроумова. - В нашей семье Гафт – артиста я – все остальное. Хозяйство и быт на мне.А муж, действительно,взрывной и импульсивный. Раньше то и делогрозил... разводом. Ещеи матерится так, что ушивянут!""Однажды Лев Дуров,поздравляя меня сднем рождения, сказал: "Жить с Гафтом – это подвиг!"– продолжает Ольга Михайловна. – Сам Валя, конечно, так не считает. А думаю, Дуров был совершенно прав. Это – абсолютный подвиг, который длится долгие годы. Раньше задумывалась: "Только нужен ли он кому-нибудь?"Но ради чего 71-летняя Остроумова все это терпит? "Просто я очень люблю мужа, – объясняетнародная артистка России. – Гафт – это диагноз.Пусть будет таким, какойесть: с непростым характером, но при этом добрым и наивным в душе,как ребенок. Главное —чтобы был жив!"Ольга Михайловна следит, чтобы убиваемый болезнью Паркинсона Гафт вовремя принимал лекарства, возит его на инвалидном кресле. "В общем, она создает мне счастливую, спокойную жизнь, – приводит слова 83-летнего Валентина Иосифовича журнал "Тайны звезд". – Оля – мой ангел-хранитель".Напомним, что Остроумова и Гафт познакомились в 1979 году на съемках фильма "Гараж", когда Ольга Михайловна еще была замужем за режиссером Михаилом Левитиным и растила двоих детей. Тогда ничего серьезного не случилось. А вот спустя 16 лет, когда и Гафт был уже дважды в разводе, их сердца, души и тела соединились.