Социальная сеть ВКонтакте начала тестировать в закрытом режиме отдельное мобильное приложение для обмена сообщениями. Оно будет построено на базе Сообщений: пользователи смогут как создавать беседы один на один, так и участвовать в групповых чатах.

Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестировать в закрытом режиме отдельное мобильное приложение для обмена сообщениями. Оно будет построено на базе "Сообщений": пользователи смогут как создавать беседы один на один, так и участвовать в групповых чатах.Рабочее название мессенджера — VK Me. Программа будет доступна на iOS- и Android-устройствах, пишет издание TJ со ссылкой на запись в закрытой группе тестировщиков VK Testers.Судя по описанию VK Me, в приложении можно будет только переписываться с друзьями. Других функций, включая просмотр ленты, в ней доступно не будет. "Иногда хочется сосредоточиться на общении: обсудить с друзьями планы на вечер, быстро позвонить, собрать деньги на подарок коллеге или одногруппнику, — сказано в посте. — В такие моменты не всегда есть желание отвлекаться на ленту, паблики и уведомления".Представители "ВКонтакте" подтвердили изданию, что действительно тестируют новый продукт. Когда и будет ли он запущен вообще, не уточняется.∎"ВКонтакте" позволила скачивать профиль одним архивом читайте также"ВКонтакте" уже давно вынашивает планы по запуску мобильного мессенджера, доступного в качестве самостоятельного приложения. Приложение должно было выйти еще летом 2016-го, но пока этого так и не произошло. В конце того же года дебютировал мессенджер VK Desktop Messenger для ПК.