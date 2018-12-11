Чистят город от снега и наледи. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни во Владимире продолжатся осадки. Как сообщают в мэрии, глава горадминистрации Андрей Шохин лично контролирует ситуацию с зимней уборкой города и встречается с главами районных администраций и профильных управлений.

Чистят город от снега и наледи. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни во Владимире продолжатся осадки. Как сообщают в мэрии, глава горадминистрации Андрей Шохин лично контролирует ситуацию с зимней уборкой города и встречается с главами районных администраций и профильных управлений. Только за прошлую неделю с автодорог, площадей, улиц и тротуаров города коммунальщики вывезли около 12 тысяч тонн снега. В приоритете - дороги, ведущие к социально важным объектам, и оживлённые магистрали, однако, спецтехнику направляют и в присоединённые территории. Жителей города муниципальные власти призывают тоже подсказывать, где уборка снега "буксует".Владимир, житель города Владимира: "Нормально чистят. Я вот здесь часто достаточно хожу, и здесь хорошо достаточно чистят".Нина, жительница города Владимира: "На мой взгляд, вообще дворы не чистят, это раз, а во-вторых, вот сейчас здесь так, а ведь вообще тротуары забросает, поэтому и идём по проспекту Ленина, а не по улице Разина".Жителей Владимира просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и специалистов: не бросать свои машины на обочинах дорог и убирать их из дворов на время уборки. Сообщать о тех городских территориях, где ещё не успели почистить снег, можно по телефонам "горячей линии" "Центра управления городскими дорогами", их вы видите на экране. К слову, за чистоту дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие организации. Перед началом зимнего сезона они отчитывались перед управлением ЖКХ и районными администрациями о готовности к уборке, однако, не все из них добросовестно справляются со своими обязанностями. Их работу ежедневно контролируют в управлении ЖКХ, там собирают отчётность об уборке территорий вплоть до предоставления фотографирования неубранных участков. Кроме того, по распоряжению главы администрации города, заработал дополнительный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, по которому круглосуточно можно сообщать свои пожелания по уборке, в том числе дворовых территорий, если в снегопад ваш двор так и не убрали.Екатерина Баланина, и. о. заведующего отделом муниципального жилищного контроля управления ЖКХ: "Единая диспетчерская служба, "горячая линия", по всем вопросам вы можете обращаться туда, будут приняты меры и даны задания по своевременной уборке территорий. Мы выявляем нарушения и принимаем меры административного реагирования, если выявлен факт нарушения". - "Сколько может составить штраф, если не убирает, например, управкомпания?" - "Это смотря на кого составлен: если должностные лица, там минимальный размер от 5 тысяч рублей может повышаться, если уже это лицо привлекалось к административной ответственности и на юрлицо - от 50 тысяч и выше, если опять же привлекалось лицо, штраф могут увеличить в размере, также, конечно, даются предупреждения, если это разовое".