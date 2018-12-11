Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную от инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о заразности рака несостоятельны, заявляют медики.

Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличнуюот инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о "заразности"рака несостоятельны, заявляют медики.Злокачественные клетки не приживутся, даже если их насильноподсадить в чужой организм. Заявления о том, что онкологическим заболеваниемможно заразиться – абсолютный бред, заявил старший научный сотрудник Институтаклинической онкологии РАМН Евгений Черемушкин."Вы понимаете, что онкологические заболевания неявляются заразными, потому что у них совсем другая природа. Это генетическиеизменения, которые сопровождаются тем, что иммунитет не распознает неконтролируемыеклеточные деления", – цитирует кандидата медицинских наук Life.ru.Тем временем Следственный комитет организовал проверку послесообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собираютподписи за выселение больных раком детей. Ранее проверку этих сведенийназначила московская прокуратура.Ранее сообщалось, что жительница одного из домов Москвысобирает подписи за выселение семей с больными раком детьми из квартиры,арендованной благотворительным фондом. Женщина уверена, что рак являетсязаразным заболеванием, в связи с чем она отправила петицию в Роспотребнадзор.С москвичкой, которая инициировала сбор подписей, поговорилиизвестные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Андрей Столяров). Онивыяснили, что женщина получила информацию о "заразности" онкологическихзаболеваний из нескольких телепередач. Более того, пенсионерка уверена, чтоврачи до сих пор не могут найти лекарство от рака только потому, что им активномешают инопланетяне, пишут "Известия".