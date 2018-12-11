Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную
от инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о заразности
рака несостоятельны, заявляют медики.
Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную
от инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о "заразности"
рака несостоятельны, заявляют медики.
Злокачественные клетки не приживутся, даже если их насильно
подсадить в чужой организм. Заявления о том, что онкологическим заболеванием
можно заразиться – абсолютный бред, заявил старший научный сотрудник Института
клинической онкологии РАМН Евгений Черемушкин.
"Вы понимаете, что онкологические заболевания не
являются заразными, потому что у них совсем другая природа. Это генетические
изменения, которые сопровождаются тем, что иммунитет не распознает неконтролируемые
клеточные деления", – цитирует кандидата медицинских наук Life.ru.
Тем временем Следственный комитет организовал проверку после
сообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают
подписи за выселение больных раком детей. Ранее проверку этих сведений
назначила московская прокуратура.
Ранее сообщалось, что жительница одного из домов Москвы
собирает подписи за выселение семей с больными раком детьми из квартиры,
арендованной благотворительным фондом. Женщина уверена, что рак является
заразным заболеванием, в связи с чем она отправила петицию в Роспотребнадзор.
С москвичкой, которая инициировала сбор подписей, поговорили
известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Андрей Столяров). Они
выяснили, что женщина получила информацию о "заразности" онкологических
заболеваний из нескольких телепередач. Более того, пенсионерка уверена, что
врачи до сих пор не могут найти лекарство от рака только потому, что им активно
мешают инопланетяне, пишут "Известия".