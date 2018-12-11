Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию об угрозах футболиста в адрес супруги Дарьи. Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобное поведение.

Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольдпрокомментировал информацию об угрозах футболиста в адрес супруги Дарьи.Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобноеповедение.Спортсменотметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает,что в истории с Денисом Глушаковым все не так, как освещается."Сейчасговорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь кпроисходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса нетолько как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену, что ли?" -цитирует Рейнгольда . По его словам, в деле с разводом футболиста с супругой "поканикто ничего не доказал".Эксперт добавил, что не можетсейчас осуждать спортсмена. Исходя из слов Рейнгольда, можно предположить, что наугрозы Дениса могла спровоцировать сама Дарья, и это может оправдывать в какой-томере его поведение."Может,его жена сама такая стервоза, что на ней пробу ставить негде? Но и этогоутверждать не могу", – добавил эксперт. При этом он считает, что болельщиковне волнует личная жизнь Глушакова: им интересны его спортивные результаты.Как писали "Дни.ру", Дарья Глушакова написала на мужа заявление вполицию. По ее словам, футболист грозился ее убить. Женщина утверждает,что у нее есть и аудиозапись с угрозами супруга.Напомним, скандал вокруг капитанафутбольного клуба "Спартак" разразился в начале осени. ДарьяГлушакова застала мужа в сауне с незнакомкой и сняла их на видео. Послеобнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом. Бракоразводныйпроцесс продолжается.