Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд
прокомментировал информацию об угрозах футболиста в адрес супруги Дарьи.
Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобное
поведение.
Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд
прокомментировал информацию об угрозах футболиста в адрес супруги Дарьи.
Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобное
поведение.
Спортсмен
отметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает,
что в истории с Денисом Глушаковым все не так, как освещается.
"Сейчас
говорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь к
происходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса не
только как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену, что ли?" -
цитирует Рейнгольда . По его словам, в деле с разводом футболиста с супругой "пока
никто ничего не доказал".
Эксперт добавил, что не может
сейчас осуждать спортсмена. Исходя из слов Рейнгольда, можно предположить, что на
угрозы Дениса могла спровоцировать сама Дарья, и это может оправдывать в какой-то
мере его поведение.
"Может,
его жена сама такая стервоза, что на ней пробу ставить негде? Но и этого
утверждать не могу", – добавил эксперт. При этом он считает, что болельщиков
не волнует личная жизнь Глушакова: им интересны его спортивные результаты.
Как писали "Дни.ру", Дарья Глушакова написала на мужа заявление в
полицию. По ее словам, футболист грозился ее убить. Женщина утверждает,
что у нее есть и аудиозапись с угрозами супруга.
Напомним, скандал вокруг капитана
футбольного клуба "Спартак" разразился в начале осени. Дарья
Глушакова застала мужа в сауне с незнакомкой и сняла их на видео. После
обнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом. Бракоразводный
процесс продолжается.